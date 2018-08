Baraja espera que no haya sorpresas en el último día del mercado de fichajes

Gijón, 31 ago (EFE).- El entrenador del Sporting Rubén Baraja confía en que "no haya sorpresas" en este último día de mercado de jugadores, y que espera que Pablo Pérez vaya cedido y que se rescinda el contrato con Rachid.

Sobre Pablo, Pérez Baraja recordó que tiene contrato y que el club quiere "primar los deseos del jugador" por lo que todo dependerá de su elección", pero que si se queda el entrenador contará con él.

"Con Rachid la situación es diferente y él lo sabe porque se lo he dicho desde el principio", afirmó Baraja, que tras señalar que no hay conexión en lo deportivo, señaló que en el último día del mercado de fichajes no sabe lo que va a pasar.

El entrenador aseguró no tener"información acerca del interés de algún club por Álex Pérez" y considera que "salvo alguna cosa extraña, como que llegue alguien y pague una cláusula de rescisión, la plantilla está configurada"

"Estoy satisfecho con las últimas incorporaciones. Son el perfil que buscábamos", manifestó Baraja, que agradeció la predisposición de los últimos por llegar para jugar con apenas un par de entrenamientos y descartó la salida de alguno de los canteranos que subieron esta temporada con los que quiere contar a lo largo de la temporada.

Baraja confirmó que no podrá contar con el lateral Roberto Canella, "que sufre una pequeña rotura y tiene para dos o tres semanas" por lo que todo hace indicar que ante el Extremadura repetirá la misma defensa que alineó la pasada semana ante el Nástic de Tarragona: Geraldes, Álex Pérez, Babin y Molinero si bien esta semana ensayó con Peybernes en lugar de Álex Pérez.

Sobre el conjunto extremeño, Baraja manifestó que "es un equipo muy presionante que tal vez no sea muy conocido por los aficionados, pero que empató en Oviedo y puso muchas dificultades al Deportivo" por lo que está seguro de que va a "exigir mucho el domingo, y será un gran rival".

El técnico del conjunto gijonés dirigió hoy un entrenamiento a puerta cerrada en la que buscó ajustar sus planes para jugar ante el Extremadura frente al que podría haber dos cambios las de Peybernes en defensa y la de Lod en el centro del campo en lugar de Hernán Santana.