El cineasta Hong Sang-soo presentará en el FICX sus dos nuevas películas

Gijón, 31 ago (EFE).- El cineasta coreano Hong Sang-soo presentará en el Festival Internacional de Cine de Gijón (FICX) los dos largometrajes que ha realizado en 2018.

Sang-soo, que obtuvo el premio a la Mejor Película en la edición 2015 del FICX por su obra "Right Now, Wrong Then", tendrá una destacada presencia en el certamen cinéfilo gijonés con la inclusión en la Sección Oficial de ambos filmes.

Por un lado, presentará en Gijón "Grass", centrada en la descripción de los personajes que acuden a un céntrico café de Seúl.

En este largometraje, Sang-soo vuelve a jugar con elementos clásicos de su cine, como la combinación aleatoria de diferentes individuos y su capacidad para la definición precisa de las relaciones que se establecen entre los seres que pueblan sus imágenes.

Asimismo, mostrará en el FICX "Hotel by the River", que cuenta la historia de un anciano poeta que siente, repentinamente, la cercanía de la muerte.

Hong Sang-soo ha recibido a lo largo de su carrera, iniciada en 1996, más de 40 premios en diferentes festivales internacionales, incluyendo entre ellos nombres tan destacados como los de Cannes, Locarno, Mar del Plata, Rotterdam, San Sebastián o Gijón.