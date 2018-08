López reitera su apoyo a Rivas en su polémica con Somos sobre los colegios

Oviedo, 31 ago (EFE).- El alcalde de Oviedo, Wenceslao López, ha reiterado hoy su confianza en la concejala de Infraestructuras, Ana Rivas, para llevar la gestión de las obras en los colegios públicos del concejo y ha ratificado que no realizará cambio alguno en esta área.

López ha insistido, a preguntas de los periodistas, en que no va a variar el contenido de la concejalía por la carta que le remitió la edil de Educación, Mercedes González, de Somos, para que le retirara las competencias sobre las obras en los colegios públicos a Ana Rivas y se las concediera a ella misma.

"No hay ningún cambio que realizar, lo que hay que hacer es ir resolviendo los problemas que nos van surgiendo en el camino que son debidos a procedimientos legales y técnicos y no a falta de gestión del equipo de gobierno de nadie", ha advertido el alcalde.

El primer edil ha ratificado que el retraso en las obras del patio del colegio público de Ventanielles no es culpa "de ningún miembro del equipo de gobierno" y no tiene relación alguna con la gestión de Rivas.

El alcalde no ha obviado otros posicionamientos controvertidos con su socio de gobierno, Somos, y ha reconocido su desconocimiento sobre la reunión prevista entre representantes de la formación morada y con el rector de la universidad , Santiago García Granda, para presentarle las propuestas que avalarían a Oviedo como sede para el grado de Deportes.

"No estoy al tanto de la reunión, pero sé que hay una cierta escandalera en torno al grado y es una tontería gastar energías en una decisión que va a ser después de junio de 2019 por lo que no procede hacer campaña electoral en estos momentos y mucho menos con asuntos que no son competencia municipal", ha añadido.

El alcalde ha recordado que la decisión última corresponde a la universidad, en ejercicio de su autonomía, y que el papel del Ayuntamiento se debe limitar a orientar, aconsejar y proponer "pero en su momento porque es un tema que exige rigor y que no se decide en el ámbito municipal".

"Yo respeto las instituciones", ha señalado López tras participar en el minuto de silencio que ha guardado la corporación en la Plaza del Ayuntamiento para condenar la violencia machista.