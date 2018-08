Protestan ante la Consejería de Vivienda por un desahucio inminente en Oviedo

Oviedo, 31 ago (EFE).- La Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) de Oviedo se ha concentrado hoy ante la sede de la Consejería de Vivienda y Derechos Sociales del Principado para protestar por la decisión de los servicios sociales del Ayuntamiento de Oviedo de no otorgar una vivienda pública a una mujer con dos hijos a su cargo y con una orden de desahucio para el próximo 11 de septiembre.

Los concentrados han denunciado que la decisión adoptada por la administración local sobre una mujer que sólo percibe el salario social básico para mantener a su familia supone considerar que su caso "no precisa de atención especial".

Sin embargo, la PAH cree que no deberían de denegarle la solicitud de una vivienda de emergencia al carecer de recursos, percibir solo 567,43 euros mensuales y estar amenazada de un desahucio inminente.

"Tiene dos hijos pequeños con los que está permanentemente y por ello deberían de poder estar dentro de un programa de inserción al que no tiene acceso", ha afirmado la portavoz de la PAH, Pilar Lobo.

Asimismo, ha denunciado que el informe de la Concejalía de Atención a las Personas e Igualdad de Oviedo asegura que vive en otra vivienda distinta de la que va a ser desahuciada y que ella misma "oculta", aunque la PAH asegura haber comprobado a través de los testimonios firmados de sus vecinos que la mujer y sus hijos viven en el edifico desde 2016.

La única opción que le han dado, aseguran, es la de buscar "vivienda libre" en el mercado, algo que, afirman, ha realizado reiteradamente la afectada pero sin obtener resultados por no tener una nómina, un aval o unos ingresos superiores a los que le solicitan.

El padre de la mujer afectada y presidente de la Asociación Gitana de Asturias, Antonio Jiménez, ha afirmado por su parte que las veces que ha ido a Servicios sociales "no la atienden" y que "nunca la han ayudado en nada".

Jiménez también afirma que esta situación es una "injusticia" cuando existen viviendas públicas sin utilizar en Asturias.

La PAH insiste que no es un caso único en Asturias y que "hay determinado perfiles a los que les es muy difícil encontrar una vivienda".

"Ir al mercado libre no es una opción a no ser que alguien te avalase como la administración, aunque no es una posibilidad real", ha señalado Lobo.

Ante esta situación y el inminente desahucio la plataforma ha presentado un recurso de reposición contra la resolución y una petición de reunión urgente con la Consejera de Derechos y Servicios Sociales, Pilar Varela.