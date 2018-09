Fernando Fueyo, la ciudad "interpreta la naturaleza como un parque temático"

Madrid, 1 sep (EFE).- La naturaleza no solo se protege con leyes o límites, también hay otras formas de cuidarla que es transformándola en arte, como hace Fernando Fueyo, considerado uno de los más relevantes artistas ilustradores europeos, empeñado en transmitir el "latido inasible" de la flora y fauna del bosque.

Fernando Fueyo es asturiano, aunque nació en Vilaller (Valle de Arán, Lérida) en el año 1945.

Sus exposiciones han viajado por Madrid, Oviedo, Tenerife, y Valencia, en España; Lisboa (Portuigal); Düsseldorf y Colonia, en Alemania, o Fukushima y Sendai, en Japón, y sus trabajos artísticos se han centrado en gran parte sobre el patrimonio Histórico-Artístico para el Ministerio de Cultura y el Principado de Asturias.

También la labor viajera a través del mundo de este hombre incansable ha sido una de las grandes influencias en su trabajo artístico y le ha dotado de matices adquiridos en distintas culturas asiáticas o europeas que también ha reflejado en libros poéticos con los que añade a sus pinturas un soporte lírico.

Fueyo explicó la génesis de su obra. En Llanes "no había ni juegos ni juguetes, pero teníamos un gran bazar, el mayor bazar que he visto era el bosque y que, aún a mi edad, me sigue sorprendiendo".

Fernando Fueyo comenzó a recorrer toda Europa en 1968, para después saltar a Asia, hasta llegar al continente africano.

Esa es la maleta de impresiones y pinceladas con las que Fernando Fueyo ha elaborado su trabajo artístico lleno de matices y donde los árboles se convierten en rostros o cuerpos humanos para el observador avezado, o en multitud de paisajes en los que se cuela algún motivo que invita a la reflexión.

Pero otro de los motivos por los que Fernando Fueyo siente pasión son los animales, "en España tenemos toda una cadena de la fauna, con algunos animales en peligro de extinción, tenemos desde quebrantahuesos hasta aves más pequeñas, mamíferos, el lobo, el lince, y en cuanto a flora somos el país de Europa con más diversidad, pero si no lo vemos es más por ignorancia que por otra cosa".

Los aspectos de la naturaleza que más captan la atención del pintor son "la armonía que uno capta de ella, lo inasible que la gente normalmente no ve y sobre todo el hombre de la ciudad, que interpreta la naturaleza como un parque temático. Pero no se fija en lo que ocurre, no observa las distintas luces y el aroma que rezuma el bosque".

"Las pinceladas están cargadas de emotividad, de sensaciones y a mi eso es lo que me ofrece la naturaleza. Lo que hace el artista es transmitir aquello que ve e interioriza".

El trabajo de Fernando Fueyo ha permitido que la defensa de la vida natural pudiera divulgarse a través de revistas y periódicos como Quercus, Natura, Biológica, Conocer, Ambiental, Muy interesante, Humanidades, El País, La Nueva España o El Mundo.

Es autor de la imagen gráfica de numerosas campañas de protección medioambiental y ha publicado varios libros, entre los que destacan "Árboles Notables de Asturias" (1999), "La Historia Cautiva" (2001), "El Mundo de Atapuerca" (2004), "Asturias, País del Agua" (2005), "La Historia de la Vida y el Hombre" (2009) y "La Espiga del tiempo" (2010).

El artista asturiano ha sido distinguido con diversos premios nacionales e internacionales; dos veces galardonado con el Premio Internacional de la Sociedad Científica de la Ciencia y la Ilustración, y premio de la Sociedad Geográfica Española.

"Yo siempre pienso que los premios se dan cuando uno llega a una etapa final de su vida, por lo que me molesta es que me los den ahora, porque el premio no es la respuesta que uno espera. Lo que uno espera con su trabajo es que cambie la sensibilidad de la gente y yo creo que lo he logrado", concluyó Fernando Fueyo.