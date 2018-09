Foro cree que el nuevo del curso escolar mantiene problemas de planificación

Oviedo, 2 sep (EFE).- El presidente de Foro, Pedro Leal, ha manifestado hoy que la planificación del curso académico 2018-2019 padece "los mismos problemas que en ejercicios anteriores" al contar con una tasa de interinidad "excesivamente alta" ya que, asegura, en algunos centros las plazas vacantes rondan el 100 por ciento.

En esas plazas interinas, asegura Leal en un comunicado, se percibe el abuso de la contratación a media jornada, "inadmisible en ese volumen de plazas ofertadas", y puede darse el caso que 992 docentes perciban sueldos que no llegan a los 900 euros y deban con ello procurarse el transporte y alojamiento hasta su destino.

A su juicio, para garantizar la calidad del sistema educativo es prioritario la estabilización del profesorado "y para ello se necesita una oferta de oposiciones acorde a las vacantes existentes que permita consolidar el empleo al docente y que pueda desempeñar su función con la seguridad necesaria para ejercer la docencia".

Para Leal, es preocupante que casi el 30 por ciento de la plantilla de los docentes en centros no universitarios sea personal interino ya que en la relación provisional de necesidades de profesorado publicada por la Consejería no aparecen todas las vacantes "reproduciéndose los mismos errores que en ejercicios anteriores y no hay garantía de que se vayan a cubrir esos puestos".