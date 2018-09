Alfonso: "Nos hemos reforzado con jugadores de más calidad"

Oviedo, 5 sep (EFE).- El portero del Real Oviedo Alfonso Herrero destacó la labor de la dirección deportiva del equipo, que "ha reforzado de manera muy específica" el bloque del año pasado, y que ha sumado "jugadores de más calidad y que mantienen más el balón", factores que hacen que los azules estén "contentos" con la nueva manera de jugar del equipo.

"A nivel grupal creo que el equipo está muy contento con la manera que tiene el entrenador de jugar. Esos jugadores nuevos mantienen más el balón, se sienten cómodos y hacen buenos partidos, por lo que todo el equipo lo nota. Es una buena manera de jugar y a mí me da seguridad en el campo", analiza el futbolista.

Para el toledano los cambios vienen ya desde el dibujo de defensa de cuatro en vez de cinco hombres, lo que hace que el técnico, Juan Antonio Anquela, pida "más juego de pies" al portero carbayón.

"En cierta manera me pide más toque con el pie, porque con tres centrales el balón pasaba menos por la portería, pero este año con cuatro lo juego yo un poco más. Me encuentro cómodo con eso e intento aportar en esa faceta también porque me puedo manejar con el pie. Es dar apoyo a los centrales, para que puedan tener salida de balón cuando hace falta", matiza el jugador.

Herrero reconoció que el punto sumado en Cádiz fue "un punto muy válido en un campo muy difícil", y afirma que lo importante es pensar ya en el Zaragoza, que visita el Carlos Tartiere y será otro, uno más, "hueso difícil de roer".

"En Carranza hicimos lo que nos pide Anquela, y cuando lo hacemos se nota mucho. Vamos a seguir en esa línea porque tenemos que hacer del Tartiere un fortín y que la gente asimile que venir a Oviedo es venir a pasarlo mal. Este año hay mucho nivel en todos los rivales, y el Zaragoza tiene mucha calidad, especialmente arriba", aventuró el portero carbayón.

Respecto a la puerta a cero, que aún no la han conseguido los azules en lo que va de Liga, el guardameta no se mete presión y explica que a estas alturas de Liga es "complicado que todo se dé bien", por lo que tras lo "bien que cumple el equipo en ataque", espera solucionar los goles encajados cuando "todo el mundo trabaje igual en defensa".

Los carbayones llegaron al ecuador de semana con Folch y Carlos Martínez ensamblados ya con normalidad en el trabajo del primer equipo, con Viti haciendo carrera continua y con la ausencia de Cortina, que entrenó con el filial.