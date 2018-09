El Gobierno ve a Podemos con poco interés para negociar presupuestos

Oviedo, 5 sep (EFE).- El portavoz del Gobierno asturiano, Guillermo Martínez, ha asegurado hoy que las líneas rojas esgrimidas por Podemos para afrontar la negociación de los presupuestos regionales del próximo año no parecen un buen paso y denotan poco interés por alcanzar un acuerdo.

En cualquier, el consejero de Presidencia ha asegurado que el Gobierno regional seguirá apostando, tal como hizo el pasado año, por tratar de conseguir aprobar con los partidos de izquierda unas cuentas regionales que contribuyan al bienestar de los ciudadanos y a la generación de empleo y riqueza.

"El gobierno siempre ha dado prioridad al entendimiento de la izquierda y siempre seguiremos haciéndolo", ha afirmado en la rueda prensa posterior a la reunión semanal del Ejecutivo asturiano, la primera del curso político que ahora comienza.

No obstante, ha señalado que hay que ir "paso a paso" y que lo primero que hay que hacer es fijar el techo de gasto y que lo apruebe el Consejo de Gobierno antes de abordar la negociación política.

El PSOE cuenta en la Junta General del Principado con 14 de los 45 diputados que integran la cámara en la que Podemos cuenta con 9 parlamentarios e IU, con cinco, más que suficientes para sacar adelante las cuentas regionales entre las fuerzas de izquierda del arco parlamentario.

No obstante, el Ejecutivo que preside Javier Fernández no pudo sacar adelante su proyecto de ley de presupuestos para este año, en el que gobierna con las cuentas prorrogadas de 2017, porque Podemos presentó finalmente una enmienda de totalidad tras no llegar a un acuerdo sobre la gratuidad y universalización de la escuela de cero a tres años.

Esta cuestión ha vuelto a ser esgrimida por la formación morada como una línea roja para poder alcanzar un acuerdo presupuestario, cuestión que ha sido ya criticada desde las filas socialistas e IU, que ha pedido a Podemos que aparque esas premisas para abordar la negociación

Podemos ya adelantó hace días que para dar su apoyo al presupuesto regional del próximo año el Gobierno debería asumir un ciclo de educación infantil de cero a tres años universal, público y gratuito algo que el portavoz socialista en la Junta General, Marcelino Marcos, ya ha avanzado que "hoy por hoy, es inviable".

El portavoz del Gobierno también ha criticado hoy a Podemos por afrontar esta negociación invocando líneas rojas, como quien levanta alambradas y con las que "demorstrarían poco interés en el consenso".

"Quien busca un acuerdo no alza líneas rojas", ha subrayado Martínez para quien no parece un buen paso contraponer la disposición esas al diálogo mostrada por el Gobierno con esas premisas.

En el ámbito interno del Gobierno ya está en marcha la elaboración del documento, pero hay que afrontar una negociación política con plena disposición al acuerdo y el diálogo, según ha subrayado el portavoz del Ejecutivo asturiano.

Por el momento, el crédito extraordinario aprobado por el parlamento para paliar los efectos de la prórroga de este año, ya reduce a la mitad el coste de los usuarios de este cicloescolar.