Van Baarle no toma la salida por las lesiones sufridas tras cruzar la meta

Les Praeres de Nava , 8 sep .- El holandés Dylan Van Baarle (Sky) no tomará la salida en la decimocuarta etapa de la Vuelta que hoy se disputa entre Cistierna y Les Praeres de Nava, de 171 kilómetros de recorrido debido a los dolores producidos por la caída que sufrió el pasado jueves en Estaca de Bares al chocar contra un empleado de la organización tras atravesar la línea de meta.

El corredor holandés terminó "con mucho esfuerzo" la decimotercera etapa en La Camperona pero su dolor y malestar aumentó a lo largo de la tarde y la noche, por lo que los responsables del equipo tomaron la decisión de abandonar la carrera.

"Dylan se siente muy rígido e incómodo después de su accidente en la etapa 12 y está demasiado incómodo como para comenzar la etapa de hoy. Debe pasar más pruebas médicas para obtener más información, señaló Neil Heron, médico del Sky.

Según explicó el doctor, "Van Baarle "tiene un hematoma dentro del músculo de la ingle al recibir el golpe con el manillar. Ayer terminó la etapa, pero con fuertes dolores y sufriendo mucho".

Decepcionado por abandonar la carrera, Van Baarle ya ha centrado su atención en su recuperación.

"Esperaba que con el tratamiento me sentiría mejor de la noche a la mañana, pero el dolor no ha cambiado. Es una lucha caminar y no tiene sentido pasar por otra etapa en estas condiciones. Es decepcionante, pero trato de no pensar demasiado en eso. Solo me enfoco en mejorar nuevamente, recuperarme y cuidarme", señaló en el hotel del equipo.

Van Baarle deseó suerte al equipo para el resto de Vuelta y agradeció el apoyo de los aficionados tras sufrir el accidente.