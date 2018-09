Anquela: "A Forlín le toca dar un paso adelante ahora"

Oviedo, 10 sep (EFE).- El técnico del Real Oviedo, Juan Antonio Anquela, hizo hoy balance de la abultada derrota de los suyos ante el Zaragoza (0-4) y no sólo no buscó excusas sino que avanzó que en Copa irá "a ganar" con jugadores como Forlín, que no vienen disputando minutos y que van a tener que dar "un paso adelante ahora".

"Forlín está bien, esto es muy fácil: nosotros jugamos con dos centrales, necesitamos un zurdo y un diestro, y optamos por Christian y Carlos. Forlín es un profesional como un pino y ahora le toca dar un paso adelante que no tengo duda que dará", comentó el técnico.

Anquela insistió en que lo importante tras un batacazo como el del sábado es "no poner excusas y saber qué se hizo mal", y en esa línea reconoció que tanto él como los suyos se equivocaron "en muchas cosas".

"He visto bien al equipo, hablamos de ello y de lo que hemos hecho mal, el primero yo. Así no podíamos ganar, no fue un accidente, fue algo que vimos venir y que estaba ahí. No podemos olvidarnos de lo que hay que hacer para competir en Segunda, y el otro día dejamos muchas de esas premisas en el camino", analizó el jienense.

El entrenador azul señaló que lo mejor que puede pasar una semana como esta es tener partido de Copa a los dos días, y matizó que "hará un equipo competitivo para ganar al Mallorca", bloque que tendrá que competir al 100% si quiere salir a jugar en la isla ante un rival al que "también le interesa" la Copa.

"No hay tiempo para martirizarse, el sábado nos castigaron merecidamente. Ojalá lleguemos a la final de Copa, le doy una importancia tremenda a esa competición porque nos interesa, y mucho. Tenemos gente que tiene que coger minutos y mejor entrenamiento que un partido no hay nada", concluyó el técnico.

Los azules, que trabajaron de lunes de cara a ese partido de Copa ante el RCD Mallorca (martes, 18:45 horas), llegarán a la isla a finales del mismo lunes y pernoctarán en Mallorca tras el partido ya que tienen previsto entrenarse en ese mismo lugar de miércoles por la mañana.