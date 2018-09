10 expertos formarán parte del Consejo para la Investigación y la Innovación

Oviedo, 11 sep (EFE).- El consejero de Empleo, Industria y Turismo, Isaac Pola, ha presidido hoy la constitución del Consejo para la Investigación y la Innovación, un órgano de carácter consultivo del que formarán parte diez expertos en distintas áreas.

Este órgano, que fue anunciado por el presidente del Principado, Javier Fernández, en el último debate de orientación política, asesorará al Ejecutivo autonómico en materia de investigación, desarrollo e innovación, con el objetivo de potenciar el desarrollo de la ciencia y favorecer la transferencia social y económica.

El consejo está integrado por diez expertos con sólidas trayectorias en diferentes áreas de conocimiento relacionadas con los campos prioritarios de la Estrategia de Especialización Inteligente de Asturias (RIS3) entre las que destacan la salud, las matemáticas, la química y la ingeniería, así como ámbitos de investigación vinculados a las humanidades y las ciencias sociales y focalizados en el impacto de la ciencia y la investigación de la sociedad.

Según ha destacado el Gobierno regional en un comunicado, para la composición del grupo de trabajo también se ha tenido en cuenta la perspectiva de género.

El Consejo para la Investigación y la Innovación está integrado por las siguientes personas:

- Jorge Cannata Andía, en representación del ámbito de la salud. Es jefe de la Unidad de Investigación Ósea y Mineral en el Instituto de Investigación Reina Sofía del Hospital Universitario Central de Asturias (HUCA) y catedrático de Medicina de la Universidad de Oviedo.

- Santos González Jiménez, del campo de las matemáticas. Director de la Cátedra de Inteligencia Analítica Avanzada de la Universidad de Oviedo, es doctor en Matemáticas por la Universidad de Zaragoza y catedrático de Álgebra de la institución académica asturiana desde 1991.

- Alfredo Sanz Medel, del ámbito de la química. Catedrático de Química Analítica de la Universidad de Oviedo desde 1982, es autor o coautor de más de 600 publicaciones científicas internacionales, varias patentes y libros.

- Javier Sebastián Zúñiga, del ámbito de la ingeniería. Es doctor ingeniero industrial y catedrático de Tecnología Electrónica de la Universidad de Oviedo desde 1992, y ha desarrollado tres patentes, una nacional y dos internacionales.

- Pablo Alonso González, del campo de la física. Licenciado en 2003 por la Universidad de Oviedo, inició su andadura profesional como asesor científico en la Fundación Phantoms, en Madrid, y en 2005 se incorporó al grupo de nanoestructuras semiconductoras del Instituto de Microelectrónica de Madrid (IMM-CNM-CSIC).

- José Antonio López Cerezo, de la ciencia y sociedad-filosofía. Licenciado en Filosofía, desde 1999 es coordinador de la red temática Ciencia, Tecnología y Sociedad (CTS) del programa de Ciencias de la Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la Cultura (OEI).

- Begoña Sesma Sánchez, del ámbito de la ciencia y sociedad y la gestión de la ciencia. Licenciada en Derecho por la Universidad de Oviedo, es catedrática en Derecho Financiero y Tributario, y como investigadora, ha publicado 5 monografías, 54 artículos y capítulos de libros y ha dirigido una obra colectiva sobre gestión y fiscalización de la investigación.

- Rosa Menéndez López, de la gestión de la ciencia. Doctora en Química por la Universidad de Oviedo y presidenta del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), ha colaborado con industrias del sector eléctrico, aeronáutico, carboquímico y petroquímico.

- Ángeles Álvarez González, gestión de la ciencia-economía. Licenciada en Ciencias Económicas y Empresariales por la Universidad de Oviedo, dirige la Fundación para el Fomento en Asturias de la Investigación Científica aplicada y la Tecnología (Ficyt) y ha sido responsable del diseño y puesta en marcha de tres institutos tecnológicos.

- Margarita Salas Falgueras, doctora en Bioquímica de relevancia internacional, es miembro de la European Molecular Biology Organization, de la Academia Scientiarum et Artium Europaea, de la Real Academia de Ciencias Exactas Físicas y Naturales, de la Real Academia Española, de la American Academy of Microbiology, de la American Academy of Arts and Sciences y de la National Academy of Sciences de EE.UU.

Durante la primera reunión del consejo, Isaac Pola ha presentado el borrador del nuevo Plan de Ciencia, Tecnología e Innovación 2018-2022 y ha avanzado que el documento estará listo en la segunda quincena de octubre.

El titular de Empleo ha subrayado que para la elaboración del documento se ha apostado por un proceso participativo, en el que realizaron aportaciones más de 200 agentes del sistema de innovación asturiano, como la Universidad de Oviedo, los centros tecnológicos y la Federación Asturiana de Empresarios (Fade), entre otros.