Extremadura: La forma de abordar la despoblación "no es hacerse una foto"

Mérida, 11 sep (EFE).- La portavoz de la Junta de Extremadura, Isabel Gil Rosiña, ha defendido hoy la propuesta de Guillermo Fernández Vara para abordar el problema de la despoblación, frente a la "foto" de varios presidentes autonómicos que no aporta "ninguna solución".

Así ha aludido Gil Rosiña, a pregunta de los periodistas tras el Consejo de Gobierno, a la reunión mantenida ayer en Zaragoza los presidentes de Galicia, Alberto Núñez Feijóo; Asturias, Javier Fernández; La Rioja, José Ignacio Ceniceros; Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page; Castilla y León, Juan Vicente Herrera; y Aragón, con Javier Lambán.

Ha recordado que Fernández Vara ha pedido que la Conferencia de Presidentes trate, en el marco de un gran Pacto de Estado, los desafíos demográficos, entre otras cuestiones.

La carta remitida ayer al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, va acompañada del informe transversal que ha hecho la Administración extremeña sobre este asunto, con lo que, a juicio de Gil Rosiña, la Junta "ha hecho sus deberes".

"Y esa es la manera de avanzar; no hacerse una foto de tres o cuatro -presidentes autonómicos- que no viene a proponer ninguna solución al problema", ha señalado la portavoz, que ha considerado que esa reunión "no ayuda" y que le da "igual que sean del PSOE o del PP".

Gil Rosiña ha argumentado que en la carta a Sánchez se pide un trato diferenciado en materia de empleo, un plan especial, por las tasas de paro que tiene Extremadura, pero que la despoblación y el reto democrático es un problema del conjunto del país.

De ahí que "hacer frentes lo único que hace es agravar el problema", ha considerado la portavoz de la Junta de Extremadura.

También se ha referido al presidente del PP de Extremadura, José Antonio Monago, que hoy ha criticado la ausencia de Fernández Vara en la reunión de ayer en Zaragoza.

Gil Rosiña ha recalcado que frente a las forma de hacer política de Monago, "buscando frentes y construyendo muros", Fernández Vara apuesta por el diálogo.