Un Numancia renovado busca seguir en la Copa del Rey frente al Sporting

Soria, 12 sep (EFE).- El Numancia buscará mañana jueves superar su primera eliminatoria de la Copa del Rey de fútbol frente al Sporting de Gijón, con un once renovado en el que tendrá jugadores que han tenido pocos minutos tendrán la oportunidad de reivindicarse.

El entrenador numantino, Aritz López Garai, ha señalado hoy en rueda de prensa que el equipo intentará de nuevo "hacer bien" las cosas en la Copa del Rey y lo hará, según ha confirmado, con cambios en el once inicial.

"Hay gente que mañana va a participar, que hasta ahora no ha tenido los minutos necesarios e incluso alguno ha estado inédito y son oportunidades que tienen que aprovechar", ha avanzado.

López Garai ha confirmado que su equipo regresará a la disposición táctica 4-3-3, tras conseguir su primera victoria liguera, frente al Elche, con un 4-4-2.

El entrenador rojillo ha asegurado que su equipo intentará ser más protagonista que el rival, porque si lo hace, "podemos tener opciones para ganar el partido".

"Es una competición importante; de que puedas pasar o no dependerá de lo que hagamos, pero tirarla o no competirla no cabe en mi cabeza", ha apuntado.

En cuanto a las dificultades que están teniendo los jugadores para asimilar el sistema con tres puntas, López Garai ha señalado que con los resultados se pone todo en duda, pero es "el negocio del fútbol" y ha trasmitido la confianza que tanto él como los jugadores tienen en este sistema.

"Sabemos de la dificultad que tiene ganar la Copa del Rey para un equipo de Segunda, pero vamos a intentar competir dignamente. Tenemos un rival de entidad como el Sporting, que es también un equipo copero y vamos a intentar pasar", ha resaltado.