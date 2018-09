Numancia y Sporting, doble duelo en Copa y Liga en 72 horas

Soria/Gijón, 12 sep (EFE).- Numancia y Sporting se enfrentarán en un doble duelo, primero este jueves en Soria en Copa del Rey y el domingo en Liga en Gijón, que poco o muy poco tendrán que ver entre si, toda vez que ambos equipos introducirán muchos cambios en el torneo copero.

El entrenador numantino, Aritz López Garai, ha señalado que el equipo intentará de nuevo "hacer bien" las cosas en la Copa del Rey y lo hará, "con cambios en el once inicial".

"Hay gente que va a participar, que hasta ahora no ha tenido los minutos necesarios e incluso alguno ha estado inédito y son oportunidades que tienen que aprovechar", avanzó.

López Garai ha confirmado que su equipo regresará a la disposición táctica 4-3-3, tras conseguir su primera victoria liguera, frente al Elche, con un 4-4-2.

El entrenador rojillo ha asegurado que su equipo intentará ser más protagonista que el rival, porque si lo hace, "podemos tener opciones para ganar el partido".

"Es una competición importante; de que puedas pasar o no dependerá de lo que hagamos, pero tirarla o no competirla no cabe en mi cabeza", ha apuntado.

"Sabemos de la dificultad que tiene ganar la Copa del Rey para un equipo de Segunda, pero vamos a intentar competir dignamente. Tenemos un rival de entidad como el Sporting, que es también un equipo copero y vamos a intentar pasar", ha resaltado.

El Sporting, por su parte, afronta el partido de Copa del Rey ante el Numancia en Soria con un equipo en el que parece que sólo estarán dos de los futbolistas que están siendo titulares en la Liga, Molinero y Cofie.

El entrenador, Rubén Baraja, aseguró que "la prioridad para el Sporting es la Liga", pero precisó que la Copa es una competición "muy bonita" y por ello quiere pasar de ronda y también "dar oportunidades a otros jugadores" ante un Numancia que espera sea un equipo "duro, como siempre, con oficio, con trabajo y correoso".

Baraja alineará a Molinero en el lateral derecho, donde en un principio se iba a mantener Geraldes, pero el portugués notó molestias y no ha entrado en la convocatoria.

Cofie jugará como medio centro defensivo, ya que no podrá jugar el domingo en el partido de Liga al tener que cumplir un partido de sanción tras ser expulsado en el encuentro ante el Deportivo.

Baraja no ha querido confirmar ningún puesto en la alineación, pero por lo ensayado esta semana todo hace indicar que en la portería estará el juvenil Cristian Joel, toda vez que el segundo portero del primer equipo, Dani Martín, no está totalmente recuperado de la lesión en una mano que sufrió en pretemporada.

Juan Rodríguez y Peybernes debutarán esta temporada ocupando las posiciones de Álex Pérez y Babin con Canella, que volverá al equipo tras superar las molestias que le mantuvieron de baja en las últimas jornadas, en el lateral izquierdo.

En el centro del campo, Cofie estará acompañado de Hernán Santana y Pedro Díaz, completando el equipo Pablo Pérez, Pablo Morilla y Neftalí como hombres de mayor carácter ofensivo.

Alineaciones probables:

Numancia: Campos; Markel, Atienza, Grego, Marc Mateu; Diamanka, Keko, Fran Villalba; Nacho, Higinio y Alai Oyarzun.

Sporting: Cristian Joel; Molinero, Peybernes, Juan Rodríguez, Canella; Cofie, Hernán Santana, Pedro Díaz, Pablo Pérez; Pablo Morilla y Neftalí.

Árbitro: Ocón Arraiz (Comité Riojano).

Estadio: Los Pajaritos.

Hora: 20:00.