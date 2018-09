Fernández remarca el "respeto y compromiso" del Principado con la Universidad

Oviedo, 13 sep (EFE).- El presidente del Principado, Javier Fernández, ha remarcado hoy el "respeto institucional" de su Gobierno hacia la autonomía de la Universidad de Oviedo y su "compromiso" con la financiación de la institución académica.

Durante su intervención en el acto de apertura del curso de la institución académica, Fernández ha expresado su voluntad, "hasta el último minuto de la legislatura", de avanzar "hacia la mejor Universidad pública posible, siempre apoyados en el diálogo, la comprensión mutua y el trabajo conjunto con el rectorado".

"Creo sinceramente que los hechos demuestran que el respeto y el compromiso del Principado con la Universidad de Oviedo es innegable", ha afirmado Javier Fernández.

El jefe del Ejecutivo asturiano ha recordado que, con el acuerdo marco firmado el pasado mes de octubre, Asturias fue una de las primeras comunidades que adaptó el modelo de financiación de su Universidad pública a las recomendaciones del Consejo de Universidades, de la Conferencia de Rectores y de la Conferencia General de Universidades.

"Quizá tenga su lógica que a la Universidad le parezca poco, pero les aseguro que para el Gobierno de Asturias es un esfuerzo importante", ha afirmado.

Javier Fernández también ha recordado que para este curso se ha aplicado una rebaja del 5 por ciento en los precios públicos en la primera matrícula de grados y máster, todo ello después de que las tasas se hayan mantenido congeladas desde 2012.

El presidente del Principado ha subrayado que el Gobierno regional, pese a la situación de prórroga presupuestaria, decidió "dar un nuevo paso" que responde a su apuesta por una Universidad "pública, equitativa y de calidad".

En su intervención, Javier Fernández también ha remarcado el respeto institucional de su Gobierno hacia la Universidad, "una constante de la legislatura".

A este respecto, ha defendido la postura de su Gobierno en torno a la ubicación del grado de ciencias del deporte, frente a quien "ha confundido la prudencia del ejecutivo con la omisión, con el miedo a mojarse".

"En absoluto: no tengo temor alguno a decir lo que pienso, y creo que ofrezco sobradas muestras de ello, pero no cuenten conmigo ni con mi gobierno para usurpar las funciones y decisiones propias de la Universidad. No invoquemos la autonomía a conveniencia", ha pedido Fernández.

El presidente del Principado ha abogado por que la Universidad "haga su propuesta sobre el grado de deporte, que la justifique adecuadamente y proponga el emplazamiento que considere idóneo".

Será entonces , ha añadido, cuando le toque decidir al Consejo de Gobierno: "Que no haya dudas de que ante una propuesta bien planteada técnica y financieramente la respuesta será positiva".

En el mismo acto, el rector de la Universidad, Santiago García Granda, ha hecho público su reconocimiento a la labor desarrollada por Javier Fernández al frente del Gobierno regional y le ha agradecido su "talante, trabajo y compromiso" por Asturias.

Consciente de que el próximo curso académico 2019/2020 no va a repetir en el acto de apertura en su calidad de presidente, el rector le ha agradecido que, al margen de las discrepancias "naturales" de cada momento, las relaciones entre ambas instituciones en lo que Granda lleva de mandato hayan sido "cordiales, fluidas y sinceras".

El rector ha definido al presidente del Principado como el hombre "sosegado y conciliador, de pensamiento madurado, quien ha sabido huir de política-espectáculo".