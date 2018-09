Carlos Tarque iniciará en Gijón su gira en solitario sin M-Clan

Madrid, 14 sep (EFE).- El vocalista de M-Clan, Carlos Tarque, ha anunciado hoy las fechas de la gira en la que presentará en vivo su disco en solitario, "Tarque", que se publicará el 5 de octubre y del que hoy ha lanzado además un nuevo anticipo en forma de canción, "Bailo".

Según la nota de prensa remitida a los medios, iniciará su periplo el 2 de noviembre en Gijón (sala Albéniz) y viajará durante ese mes a Valladolid (LAVA, día 3), Zaragoza (sala Oasis, 10) y Pamplona (día 30).

En diciembre será el turno de Bilbao (Kafé Antzokia, día 1), Alicante (The One, día 14), Sevilla (sala Custom, día 15), Madrid (sala But, día 22), Valencia (sala Moon, día 28) y Barcelona (sala Apolo, 29).

Por último, ya en enero, su gira le llevará hasta Santander (sala Capitol, 11), Santiago de Compostela (sala Capitol, 12), Murcia (sala REM, 25) y Castellón (Fiesta Bienvenida del Año, día 26).

Grabado en el formato básico de guitarra (Carlos Raya), bajo (Iván 'Chapo' González) y batería (Coki Giménez), con la producción del propio Raya, el objetivo en "Tarque" fue "grabar un repertorio con sonido hard rock y descargar una alta dosis de electricidad".

M-Clan publicó en 2016 su último disco de estudio, "Delta", sucesor en el mercado de "Arenas movedizas" (2012). Entre medias, la banda murciana, reducida en su composición a Carlos Tarque y Ricardo Ruérez, grabó el álbum en vivo "Dos noches en el Price" (2014) con motivo de su vigésimo aniversario en la música.