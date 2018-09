Pablo Carreño: "Sabía que podía pasar, era un riesgo que habíamos tomado"

Lille , 14 sep .- El español Pablo Carreño, que este viernes perdió el primer punto de la semifinal de Copa Davis ante Benoit Paire y que se resintió de su lesión durante el partido, dijo que sabía que era algo que "podía pasar" y que era "un riesgo" que habían tomado.

"Es el mismo problema que en Nueva York", dijo Carreño, "empecé a sentir dolor el aductor al principio del segundo set, fue más a más, y no podía jugar al comienzo del segundo set. Es un dolor que empieza poco a poco y me va aumentando hasta que me molesta todo el rato. Empieza con el saque y luego cuando golpeo de revés", explicó.

"Esta semana me había sentido mejor, sin sentir riesgo, ayer (por el jueves) y esta mañana también. No quería retirarme, pero no he podido jugar al cien por cien", dijo Carreño apesadumbrado.

"Sí que es verdad que en el primer set no tenía ninguna molestia. He jugado bastante bien, con opciones de ganarlo. Con 5-3 he tenido opciones de ganarlo 6-3, y luego otra bola con 6-4. Al final remonta (él) y acaba ganando este set", añadió el número uno español.

"Pero sabíamos que Benoit es capaz de jugar momentos muy buenos y otros no tan buenos", dijo.

"Al acabar el primer set estaba totalmente mentalizado y seguí luchando, y pensaba que el partido se podía sacar igualmente, pero ahí me empieza a molestar y quizás me vengo un poquito más abajo, por eso precisamente, por empezar a notar las molestias", relató Carreño.

"Sabía que podía pasar y que era un riesgo que habíamos tomado y que podía suceder. Pero al final estaba claro que no podía jugar", dijo el gijonés que fue rotundo cuando se le preguntó por si se siente excluido para actuar el domingo.

"Seguramente sí, no lo sabemos, pero es una lesión que tuve en Nueva York, y me ha vuelto a pasar y está difícil que se recupere en un día si en una semana y media no se ha recuperado", dijo Pablo.

Carreño cedió ante Benoit Paire, que sumó el primer punto de la semifinal del Grupo Mundial de la Copa Davis para Francia al ganar al español por 7-5, 6-1 y 6-0 en una hora y 54 minutos.