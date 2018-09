"Running the Sáhara", la aventura extrema de la española Judith Obaya

Oviedo, 14 sep (EFE).- La deportista Judith Obaya inicia a finales de mes su última aventura extrema en África, una travesía fuera de pista que llevará a la asturiana a recorrer 1.775 kilómetros por el desierto del Sáhara en 47 días y que tiene como objetivo reivindicar la igualdad de la mujer en el deporte.

"Es mi manera de gritar, de reclamar atención. Nuestro esfuerzo, el de las mujeres, es igual de valioso que el de cualquier hombre pero a la hora de premios y reconocimientos no obtenemos ni la mitad. Hay que pelear porque no haya diferencias, porque son muchas y muy buenas las deportistas que pierden la ilusión y abandonan por falta de medios", explica la maliayesa.

Esta atleta, que trabaja por las noches como policía local en Oviedo para poder entrenar durante el día, es consciente de que está adentrándose en el desierto más grande del mundo y que es peligroso, pero para ella los parajes de las 42 etapas entre Djebej Ourkziz -frontera natural entre Marruecos y Sáhara- y Lahnriz, próximo a Mauritania, son como su "segunda casa".

"He hecho esta travesía antes en moto y en bici, he logrado objetivos en este lugar y eso me hace amarlo. He vivido momentos muy duros en el desierto entre la piedra, los ríos de arena, las tormentas y el calor, pero he podido ver también llanuras de flores azules que jamás imaginarías ver allí", explica la deportista.

Obaya, que dormirá bajo la única protección de su tienda de campaña durante la expedición, explica que correr fuera de carretera conlleva otros riesgos, como las minas que aún existen por el desierto, y reconoce haber estudiado cada detalle con su preparador físico, Fernando Azurmendi.

"Hay que tener la cabeza muy centrada par enfrentarte al esfuerzo físico en condiciones tan extremas, cada detalle cuenta, desde el alimento hasta la indumentaria pasando por los horarios de sueños y comidas. Una molestia puede acabar siendo una verdadera tortura", comenta la asturiana, que ha entrenado en Madrid por la similitud del clima.

La deportista, que afrontará temperaturas extremas y jornadas de hasta 50 kilómetros diarios, irá acompañada únicamente por un vehículo por si es necesario evacuarla, pero espera culminar con éxito su aventura y ya está pensando en todas las que tiene "sobre la mesa" para futuras ocasiones.

"Siempre fui inconformista, pero tardé en darme cuenta de lo que valía, el dolor es pasajero. Tengo unos 20 proyectos más esperando, y un par de ellos estudiados para hacerlos en cuanto haya dinero. Cuesta mucho encontrar patrocinadores porque los retos diferentes dan miedo y generan dudas", concluye la aventurera antes de partir a África.