Lugo y Oviedo aspiran a resarcirse de sus últimas derrotas

Lugo/Oviedo, 15 sep (EFE).- El Lugo y el Oviedo intentarán resarcirse de sus últimas derrotas en LaLiga 1/2/3 para alejarse de las posiciones bajas de la clasificación en una semana en la que los asturianos han tenido dos días de descanso más que los gallegos por el calendario de la Copa del Rey, en la que siguen los rojiblancos pero no los carbayones.

El Lugo completará su maratoniana semana, con tres partidos en siete días, después de no haber disputado ni uno solo en la anterior, lo que ha llevado a su entrenador a repartir minutos entre la plantilla.

Respecto a la derrota del lunes con el Rayo Majadahonda solo repitió el camerunés Dongou en la formación que presentó el técnico del equipo lucense, Javi López, ante el Albacete (2-3) en el encuentro de Copa del Rey que se disputó el jueves en el Carlos Belmonte.

El Lugo ha recuperado para el partido al ucraniano Vasyl Kravets, que estuvo concentrado con su selección, y, en principio, será titular en el lateral izquierdo en detrimento de Luis Ruiz.

Una de las dudas del once está en el lateral derecho, hasta ahora propiedad del camerunés Serge Leuko, y en ataque, tanto en el enganche como en la punta, con varias alternativas para el técnico rojiblanco.

A su vez, el Real Oviedo viaja a Lugo tras la goleada recibida en el Tartiere ante el Zaragoza (0-4) y la eliminación de Copa ante el Mallorca (1-0), partidos que dejaron mal sabor de boca en el seno azul y dos bajas importantes, la de Carlos y Tejera, jugadores con los que no podrá contar el cuerpo técnico para el Anxo Carro.

El conjunto carbayón, que hasta la derrota ante el Zaragoza había acumulado buenas sensaciones y cinco de nueve puntos posibles, quiere volver a la senda de la victoria o al menos recuperar al bloque que, aunque encajando goles, logró marcar y sacar puntos ante Extremadura, Córdoba y Cádiz.

Respecto al Lugo, el técnico azul, Juan Antonio Anquela, señaló que se trata de un equipo que "sabe a lo que juega y que tiene personalidad", por lo que espera un buen rival y una apuesta de juego "basada en el fútbol".

Los azules afrontan esta salida crucial para recuperar las sensaciones con la baja de uno de los titulares habituales en la defensa, la de Carlos Hernández por una lesión muscular, ausencia que cubrirá Juan Forlín en el centro de la zaga y que hace que el central mexicano Alanís se estrene en una citación tras estar estos días con su selección.

El otro nombre propio que se cae de la lista y del once es Tejera, que tuvo que pedir el cambio en Son Moix el pasado martes en Copa del Rey por una molestia muscular, y cuyo lugar ocupará el recuperado Ramón Folch en el once y el canterano Edu Cortina en la convocatoria.

Ni los jugadores ni el técnico quieren darle más relevancia a la mala semana de los oviedistas y, lejos de caer en las preocupaciones propias de los dos últimos varapalos, abogan por confiar tanto en su trabajo semanal como en su capacidad para corregir los errores para salir del bache.

Alineaciones probables:

Lugo: Juan Carlos; Leuko, Bernardo Cruz, José Carlos, Kravets; Iriome, Pita, Seoane, Campillo o Lazo; Cristian Herrera o Dongou y Jona.

Real Oviedo: Alfonso; Johannesson, Christian F., Forlín, Mossa; Folch, Boateng, Javi Muñoz; Berjón, Bárcenas y Joselu o Toché.

Árbitro: Pizarro Gómez, del comité madrileño.

Campo: Anxo Carro.

Hora: 16:00 horas.