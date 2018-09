PSOE propone el pago por prestar servicios ambientales contra la despoblación

Posada de Valdeón , 15 sep .- El pago por la prestación de servicios ambientales como herramienta para luchar contra la despoblación a través de compensaciones fiscalizadas o financiación directa a instituciones o a actividades es una de las propuestas en las que se centrará el PSOE para su acción política inmediata.

Así lo ha explicado este sábado el secretario de Estado de Medio Ambiente, Hugo Morán, durante el transcurso de una jornada sobre el centenario del Parque Nacional de Picos de Europa, celebrada en Posada de Valdeón (León).

El acto estuvo organizado por el PSOE de León y al mismo asistieron miembros de la ejecutiva provincial del partido, con su secretario general, Javier Alfonso Cendón, a la cabeza y cargos públicos como alcaldes, portavoces municipales, diputados provinciales y procuradores autonómicos.

El PSOE de Posada de Valdeón, encabezado su portavoz municipal, Mariano Rojo, ha oficiado como anfitrión.

El representante del Ministerio de Transición Ecológica ha argumentado que se está planteando la capacidad para que los territorios que sufren la despoblación, "casi todos los del interior de la península", puedan poner en marcha proyectos de futuro que inviertan la curva en la que están inmersos desde hace más de dos décadas.

"Sin capital natural un país no tiene futuro. El capital natural sustenta casi toda la actividad económica. Si la gente se va de los sitios donde hay capital natural, quién se va a encargar de sostener el capital natural", ha añadido.

El secretario de Estado ha reseñado que el pago por la prestación de servicios ambientales "no acaba de encajar en la acción política, pero si no lo hacemos encajar nosotros no lo va a hacer nadie".

Ha añadido que se trata de "una política de solidaridad, de socialismo, en términos ideológicos, ya que al capital sólo le interesa sacar el máximo rendimiento posible pensando en el momento actual".

El secretario de Estado de Medio Ambiente también ha confirmado que el centro de información de la Fonseya, que se construye en Oseja de Sajambre (León), podrá inaugurarse y entregarse a la Junta de Castilla y León a partir de finales de octubre, tras una inversión de 2,5 millones de euros.

El centro de visitantes de Posada de Valdeón, con un coste de 9,2 millones de euros, "parece razonable pensar en una posible inauguración y entrega a la Junta a partir de otoño de 2020", ha dicho.