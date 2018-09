Moriyón inicia su campaña trasladando su compromiso con las alas de Asturias

Oviedo, 16 ago (EFE).- La alcaldesa de Llanes, Carmen Moriyón, ha iniciado hoy su campaña a la Presidencia de Foro en Llanes para, según sus palabras, destacar su compromiso "con todos los asturianos, por igual, y con la identidad del Oriente y el Occidente que otros partidos quieren anular"

"Los compromisos no se demuestran hablando sino pisando todos los rincones de Asturias y dedicando los esfuerzos a solucionar sus problemas de marginación, porque corazón que no siente, gobierno que no resuelve", ha señalado en un acto que ha celebrado con militantes de Foro en Llanes.

Moriyón ha anunciado su intención de potenciar la imagen de Asturias y Llanes, su paisaje, gastronomía, patrimonio cultural, con una "oferta potente de buenas infraestructuras, de servicios de calidad y de actividades de turismo activo"

La candidata a presidir Foro ha recordado también que el 30 por ciento de los asturianos no tiene acceso a Internet pero que gracias a Foro, existe el compromiso de un Plan de Cobertura cuya materialización será una de sus prioridades.