Foro advierte del desequilibrio ecológico del lobo, que empobrece a ganaderos

Oviedo, 18 sep (EFE).- La diputada regional de Foro Carmen Fernández ha denunciado hoy "la falta de equilibrio ecológico" en Asturias por la "superpoblación" del lobo, que, según ha advertido, amenaza seriamente a la ganadería asturiana y empobrece a los ganaderos".

En un comunicado, Fernández ha rechazado las políticas del Gobierno del Principado para el control de la población del lobo.

La parlamentaria de Foro ha recordado que la Junta General aprobó una iniciativa de Foro para reclamar transparencia en la gestión del lobo, con "un censo actualizado y la publicación de los abatimientos conseguidos, por zonas de control".

Carmen Fernández ha subrayado que el II Plan del Lobo "no se cumple como no se cumplió el primero porque un Gobierno opaco como el socialista no es capaz de publicar los datos de control del lobo, porque nunca ha cumplido su propio plan ni tiene previsto hacerlo".

En su opinión, "solo tienen credibilidad para reclamar la protección del lobo los ecologistas que propongan llevárselos a sus fincas y darles de comer de su propio bolsillo, no a costa de los ganaderos como hasta ahora".

"Mientras el lobo se pasea y mata cada vez más cerca de las casas, los socialistas siguen cerrando los ojos y exigiendo una convivencia pacífica", ha dicho Fernández, quien ha añadido que "el abandono de la administración también supone no pagar los daños producidos ni bien ni a tiempo".