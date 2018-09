Avilés, sede del Festival Internacional de Cine sobre Patrimonio Industrial

Avilés, 19 sep (EFE).- La Casa Municipal de Cultura de Avilés se convertirá el próximo fin de semana en una de las sedes de la primera edición de INCUNA Festival Internacional de Cine sobre Patrimonio Industrial y Paisajes Culturales, con la proyección de cuatro largometrajes y doce cortos.

La programación, que se extenderá entre el 22 y 23 de septiembre, incluye una conferencia titulada "La obra de arquitectura desde la perspectiva cinematográfica", a cargo de David Rivera Gámez y Fernando Vela Cossío.

La cita, con entrada gratuita hasta completar aforo, cinematográfica está organizada por la asociación de arqueología industrial INCUNA y se desarrolla entre el 20 y el 23 de este mes en Avilés, Gijón (Laboral Cinemateca) y Sama de Langreo (Cine Felgueroso).

El festival pondrá el foco en películas que muestran el patrimonio industrial material e inmaterial para lo que ha seleccionado 16 títulos que concursarán en esta edición de los que 13 son estrenos, tres de ellos mundiales.

Un jurado otorgará dos premios: Mejor Largometraje, premio que da HUNOSA, y Mejor Cortometraje.

El sábado, a partir de las 17:00 horas, se proyectarán en el Auditorio de la Casa Municipal de Cultura las cintas "The mill", "O laboratorio", "City of the sun", "Béton boréal", "La vie de túnel", "Returbiu. La Güeria San Juan", "L'or dans les cendres", "Notown" y "Matria".

El domingo, a partir de la misma hora, "Cinema zone", "Demi-Vie à Fukushima", "Remember, thou art clay", "Construindo Pontes", "Mon patrimoine tu t'animes à Thiers? Film de création #1", "Time subjectives in objective time" y "Liebig".