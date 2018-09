CCOO amenaza con movilizaciones contundentes si FADE no rectifica

Oviedo, 19 sep (EFE).- CCOO ha instado hoy al presidente de la Federación Asturiana de Empresarios (FADE), Belarmino Feito, a no declararse "insumiso" y a entrar en la senda del acuerdo firmado por CEOE y sindicatos para el empleo y la negociación colectiva a nivel nacional dado que, de no hacerlo, habrá una movilización contundente en los sectores cuyos convenios colectivos están bloqueados.

El secretario general de CCOO-Asturias, José Manuel Zapico, ha asegurado que los sectores de hostelería, minoristas y mayoristas de alimentación, comercio, limpieza, construcción y obras públicas o el metal están abocados al conflicto si Feito se sigue negando a trasladar a Asturias el acuerdo suscrito el pasado mes de julio.

Respecto a la posición del presidente de la patronal, que aseguró que no estaba dispuesto a negociar bajo ultimátum, Zapico ha asegurado que eso es sólo ruido que no aporta nada a la negociación.

El representante sindical ha hecho estas declaraciones antes de la reunión del comité de coordinación del sindicato, compuesto por el órgano de dirección y sus secretarios generales en federaciones y uniones comarcales.

Zapico ha pedido al presidente de la patronal que recapacite porque ha incidido en que el Principado tiene que avanzar, generar empleo de calidad y aumentar sus salarios para generar actividad económica y defender el derecho a vivir y trabajar de los jóvenes en la región.

Ha recordado que en los últimos diez años han emigrado de Asturias 41.600 jóvenes y 4 de cada 10 contratos tienen una duración inferior a un mes y, aunque ha considerado que los acuerdos son buenos y el consenso es positivo, el acuerdo se debe trasladar a la negociación colectiva.

Zapico ha dicho que renunciará a incrementos salariales por encima del 3% en los convenios colectivos bloqueados ni a que las categorías laborales tengan al menos un salario base de mil euros porque, ha afirmado, es bueno para la economía y para Asturias.

En materia de transición energética, el dirigente sindical ha apuntado Asturias se la juega porque no está preparada para una nueva reconversión industrial y calcula que el efecto de una transición exprés, sin consenso ni negociación, puede llevarse por delante a una buena parte del tejido económico de Asturias.

En opinión de Zapico, no afectaría sólo a la minería y a las térmicas, si no también la logística en torno al puerto de Gijón y a empresas electrointensivas que vienen diciendo "alto y claro" que necesitan precios de la luz competitivos, estables y predecibles porque si no van a dejar de invertir.

Una empresa que no invierte de manera anual es un plan de cierre, ha apuntado tras insistir en que su sindicato no lo va a consentir y hacer un llamamiento al Gobierno central para que recapacite y cambie sus posicionamientos en la mesa de negociación porque el carbón tiene que tener futuro más allá de 2018.

Respecto al plan de la minería, ha afirmado que CCOO no va a abandonar la mesa de negociación porque hay argumentos de peso en el sector con comarcas que lo necesitan y ha avanzado que, en unidad de acción con UGT, van a "golpear juntos" y se va a ver en muy poco tiempo porque son muchos los empleos que están en juego.