Los constructores rechazan que se suba el IBI a edificios en construcción

Oviedo, 20 sep (EFE).- La Confederación Asturiana de la Construcción, CAC-Asprocon ha rechazo hoy la propuesta del Ayuntamiento de Oviedo de aplicar a partir de 2019 una bonificación del 50 por ciento en la cuota del Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) para los edificios en construcción.

Según la patronal, esta medida supondría multiplicar por cinco lo que las empresas pagan en la actualidad y tiene afán "exclusivamente recaudatorio" que únicamente perjudica al sector de la construcción "en un momento de ligera recuperación, tras una crisis muy dura".

En un comunicado, CAC-Asprocon señala lo que necesitan las empresas de la construcción son estímulos por parte de la administración "y no medidas que lastren su economía".

Además, recuerda que la Ley Reguladora de las Haciendas Locales señala en lo relativo a las bonificaciones obligatorias que tendrán derecho a una bonificación de entre el 50 y el 90 por ciento en la cuota íntegra del IBI los inmuebles que constituyan el objeto de la actividad de las empresas de urbanización, construcción y promoción inmobiliaria tanto de obra nueva como de rehabilitación.

La normativa, subrayan, precisa que "en defecto de acuerdo municipal, se aplicará a los referidos inmuebles la bonificación máxima prevista en este artículo" con lo que, hasta ahora, el Ayuntamiento de Oviedo venía aplicando la bonificación máxima.

La patronal de la construcción considera que el Ayuntamiento no quiere impulsar la recuperación económica de la construcción y que tanta recaudación vía impuesto no se ve reflejada en el gasto ya que no se está adjudicando el cien por cien de la partida de inversión.