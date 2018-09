Ripa: Un día alegre para Asturias y triste para quienes miraron a otro lado

Oviedo, 20 sep (EFE).- El secretario general de Podemos Asturies, Daniel Ripa, ha asegurado hoy que la condena al ex dirigente del SOMA-UGT, José Ángel Fernández Villa, a tres años de prisión por apropiarse de fondos del sindicato hace que el de hoy sea un día "alegre" para Asturias y "triste" para quienes "miraron hacia otro lado".

En declaraciones a los periodistas tras reunirse con el presidente de FADE, Belarmino Feito, Ripa ha celebrado que empiecen a producirse sentencias condenatorias "a la gente que ha robado a Asturias, que se ha reído de los trabajadores y que ha destrozado el futuro" de la región.

A juicio del dirigente de Podemos, "era inconcebible" que Fernández Villa "se fuera de rositas" y ha augurado que, cuando se celebre el juicio del denominado 'caso hulla' en el que se investiga el origen de los 1,4 millones que regularizó en la amnistía fiscal de 2012, "le van a caer muchos más años de cárcel".

Tras exigir que en ambos casos Fernández Villa "devuelva el dinero", Ripa ha alertado de que ahora es previsible que se abra una "batalla" legal para evitar su ingreso en prisión en la que recurrirá "a las mismas maniobras dilatorias" que en el juicio.

"Hasta que no esté en la cárcel y devuelva el dinero no se puede hablar del futuro de Asturias. Estamos demasiado acostumbrados a que quien roba no pague por ello ni devuelva el dinero", ha añadido.