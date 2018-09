Arrasate: "Tenemos buenos futbolistas pero todavía no somos un equipo"

Pamplona, 21 sep (EFE).- El entrenador de Osasuna, Jagoba Arrasate, admitió este viernes que el proceso de montar un equipo avanza a un ritmo más lento del esperado en pretemporada y afirmó que aunque tiene "buenos futbolistas" todavía no son un equipo.

"Es un proceso que pensábamos que iba a ser más acelerado. El equipo sí ha dado argumentos en casa para decir que el proceso va bien, y fuera no", manifestó Arrasate en rueda de prensa tras el entrenamiento en Tajonar en víspera del partido contra el Sporting en El Sadar.

"Tenemos buenos futbolistas, pero todavía no somos un equipo o el equipo que queremos", declaró Arrasate, quien comentó que los malos resultados "a veces" hacen dudar a los equipos y por mucho que hayan analizado los errores lo que tienen que hacer es "hablar mañana en el campo".

El técnico vasco dijo que tras la derrota en Tarragona tienen "ganas de hacer las cosas mejor y de sumar", aunque dijo que mañana se medirán a un rival "dificilísimo, muy duro, que defensivamente cuesta muchísimo someterlo".

"Los partidos del Sporting suelen ser cerrados. Trabajaremos para que el partido tenga una dirección: la nuestra, pero igual no hay tantas ocasiones de gol", apuntó.

Arrasate subrayó que el encuentro frente al equipo asturiano tiene un "contexto de partido grande", ante un rival que "en teoría está llamado a estar arriba" y está arropado por su afición también en los desplazamientos.

Al ser preguntado por si era el partido más complicado de lo que va de temporada, Arrasate señaló que espera que no sea así, porque ya han perdido tres encuentros.

"El Sporting es un rival muy fuerte defensivamente. Está bien organizado. Tiene buenos jugadores y en teoría está llamado a estar arriba. No va a ser como los partidos que hemos jugado en casa. Igual hay que tener más paciencia y puede que generemos menos. Habrá que ser más eficaces, aunque podemos ganar a cualquiera", opinó.

El entrenador vizcaíno indicó que tras sumar "solo 4 puntos de 15" tiene que "encontrar ya la mejor versión", con la necesidad de "ser más solventes y consistentes" después de admitir que el equipo estuvo "irreconocible en todos los aspectos" en la última media hora del partido disputado en Tarragona.

Arrasate no ofrecerá la lista de jugadores convocados hasta una hora antes del inicio del encuentro, para el que son bajas seguras por lesión Xisco Jiménez y Sergio Herrera.

Juan Villar, aunque no está descartado, tiene muy complicado reaparecer tras su lesión muscular al no ejercitarse este viernes con el resto del grupo.

"No ha probado. No se encontraba bien. Si no ha podido completar el entrenamiento a un día de partido tiene mala pinta", dijo Arrasate, quien podrá contar con Carlos Clerc tras superar unas molestias físicas: "Se le hicieron ayer pruebas y fueron satisfactorias y se ha entrenado normal", comentó.

Arrasate comentó que es una "noticia positiva" la reincorporación al grupo de Fran Mérida, del que dijo que tiene "buenas sensaciones", aunque permanece inédito esta temporada por una lesión.