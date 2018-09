Blackman, principal novedad en el Sporting para jugar ante el Osasuna

Gijón, 21 sep (EFE).- El Sporting buscará mañana en el campo del Osasuna ofrecer una mejor imagen que la mostrada en su último partido fuera de casa para lo que Baraja ha decidido contar por primera vez con el delantero británico Nick Blackman, tras completar una semana al mismo ritmo que el resto de sus compañeros.

La de Blackman no es la única novedad en la convocatoria a la que vuelve Cofie, tras cumplir un partido de sanción, y en la que también se estrena el portero Dani Martín, lesionado en la pretemporada, pero que ya está plenamente recuperado, lo que devuelve al juvenil Cristian Joel al filial.

Al Sporting no se le da bien el campo del Osasuna, donde muy pocas veces ha puntuado pero la plantilla rojiblanca huye de las estadísticas y buscará los tres puntos ante un rival que no ha comenzado bien la liga y en el que militan tres futbolistas con pasado rojiblanco, Lillo, David Rodríguez y Rubén García.

El conjunto de Baraja no disparó a puerta ni una sola vez en todo el partido en su visita a Riazor, algo que ha enfadado a la afición y que el técnico no quiere que se vuelva a repetir, aunque todo hace indicar que el once inicial será muy similar al que se midió al Deportivo de La Coruña con la entrada de Canella, ya recuperado de su lesión en el lateral zurdo, y la de Lod por Álvaro Jiménez, en el centro del campo.

Baraja ocultó sus planes para medirse al Osasuna pero en el entrenamiento de hoy trabajó diversos ejercicios con un equipo en el que habría varias novedades, ya que no entraría Cofie y se caerían Carmona y Djurdjevic, entrando en su lugar Álvaro Jiménez y el inglés Blackman, aunque podría ser una alternativa para la segunda parte.

El técnico rojiblanco sigue confiando en el serbio Djurdjevic, quien es el fichaje más caro en la historia del club pero que hasta el momento no ha logrado marcar y apenas ha gozado de ocasiones, pero Baraja ha afirmado que "está trabajando bien y seguro que pronto marcará".

Por primera vez desde que se inició la temporada Baraja no ha incluido a ningún jugador con ficha del filial tras la vuelta de Dani Martín y la lesión de Palayo Morilla que le hace ser baja en a convocatoria para Pamplona y también para la selección sub-19 a la que había sido citado por Santi Denia.