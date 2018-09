Barbón ratifica el compromiso de Sánchez con las infraestructuras pendientes

Oviedo, 22 sep (EFE).- El secretario general de la FSA-PSOE, Adrián Barbón, ha ratificado hoy el compromiso del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, con las infraestructuras pendientes a realizar en el Principado.

Barbón, que ha intervenido en el acto de conmemoración de los cien años de la Agrupación Socialista de Siero, ha recalcado que no tiene "ninguna duda" de que Sánchez cumplirá con el compromiso con el Principado.

Ha afirmado que todo lo que Sánchez se comprometió a realizar en su reunión con el presidente del Principado, Javier Fernández, como luego ratificó en el acto público del pasado día 9 sobre las infraestructuras asturianas se va a cumplir.

A preguntas de los periodistas sobre el anuncio realizó por el diputado de Ciudadanos y vicepresidente del Congreso, Ignacio Prendes, de presentar en la Cámara Baja una serie de preguntas sobre el compromiso del Gobierno sobre el Plan de Vías de Gijón, el líder socialista asturiano ha criticado que el político de la formación naranja le haya entrado ahora la "premura" sobre la situación de las infraestructuras en Asturias.

"Llama la atención que a Prendes le entre tanta premura para que se desarrollen las inversiones. No se porque no tenía tanta premura cuando los años de gobierno de Rajoy y su partido era el sosten del PP", ha dicho Barbón, que ha señalado que no sabe de donde saca Prendes que la inversión en Asturias se va a paralizar.

En relación al proceso de primarias en el PSOE de cara a las próximas elecciones municipales y regional, Barbón ha indicado que el no señalará a ningún candidato.

Ha apuntado que su intención es reclamar a los militantes socialistas para que busquen a los mejores candidatos en cada agrupación con el fin de poder ganar la elecciones.