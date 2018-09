IU pregunta al Gobierno sobre la posible fusión de ITMA y Prodintec

Oviedo, 22 sep (EFE).- El portavoz de IU en la Junta General del Principado, Gaspar Llamazares, pregunta al Gobierno regional por la posible fusión entre ITMA y Prodintec "bajo rumores de expedientes de regulación".

En un comunicado, Llamazares recuerda que en los últimos meses y "poco después de la presentación apresurada de su plan estratégico y en un contexto de malestar laboral de los investigadores, la dirección del ITMA ha iniciado contactos con Prodintec de cara a la fusión entre los dos institutos tecnológicos, ambos con presencia del Principado".

Indica que su partido no entra a discutir la oportunidad de su fusión, pero subraya que "le llama la atención que todo esto se plantee con rumores de expedientes de regulación de empleo (ERE) y después de haber devaluado la investigación y haber confrontado con los trabajadores a lo largo de años".

Llamazares emplaza al Gobierno a que esta situación se aclare, sobre todo, de cara al futuro del Plan de Ciencia que empezará a discutirse en esta comunidad en el mes de octubre.

A su juicio, "no puede ser que el Plan de ciencia no dirija la investigación ni siquiera en los institutos tecnológicos con presencia del Principado y que esos institutos sirvan a otras funciones, como los servicios a empresas, y no a su principal función que es la investigación aplicada y el desarrollo tecnológico"

Llamazares pregunta al Ejecutivo asturiano qué sabe de esta posible fusión como patrono y principal financiador, cuál es "su posición ante la evidencia( negada en todas las ocasiones ) de crisis de gestión laboral, económica e investigadora en el ITMA", y "sí piensa extremar la prudencia en relación al polo del acero y la presencia del Jefe del Estado". EFE