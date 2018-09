Tripartito sabía que no obraba conforme a ley al cambiar nombre de calles

Oviedo, 22 sep (EFE).- El portavoz del PP ovetense, Agustín Iglesias Caunedo, ha afirmado hoy que está convencido de que el gobierno local (PSOE, Somos e IU) "sabía que no estaba obrando conforme a la ley" cuando aprobó el cambio de nombre para veintiún calles de la ciudad amparándose en la Ley de la Memoria Histórica.

En declaraciones a los periodistas, Caunedo ha señalado que la la sentencia dictada por el juzgado de lo contencioso-administrativo número 6 de Oviedo, que anula el cambio de nombre para veintiún calles de Oviedo aprobado en pleno, indica que se cometieron "diversos errores procedimentales" y, por lo tanto, "no se ajustó a derecho".

"Estoy convencido de que ellos sabían lo que estaban haciendo, que estaba mal hecho, por que la ley esta ahí y se puede leer, y exige una serie de requisitos que no fueron cumplimentados por parte del tripartito", ha subrayado Caunedo.

Ha afirmado que en el expediente municipal que sirvió de base para aprobar el cambio de calles "no consta ningún informe jurídico cuando es necesario según la ley de las administraciones.

"Me surge la duda. Será que hubo informes verbales de los funcionarios públicos explicando al tripartito como tenían que promover el cambio de las calles y que no quiso seguir. Por tanto, se adoptó una decisión a sabiendas. No estamos hablando de incompetencia sino de algo muy distinto", ha recalcado Caunedo, que a preguntas de los periodistas no ha querido contestar a la posibilidad de que se hubiera cometido un posible delito de prevaricación.

"Es evidente, es evidente, ellos lo saben y lo sabemos todos. Evidentemente, lo que pasa es que ellos han obviado los informes, no están en el expediente. Nos hemos quedado en ese comportamiento discrecional por parte del alcalde, como dice la sentencia y esa anulación del acto", ha aseverado.

El portavoz popular ha dicho que sigue teniendo la "mano tendida" para intentar llegar a un acuerdo de todas las formaciones políticas del Ayuntamiento, en el que también se tenga en cuenta a los ciudadanos.

"Hay que cumplimentar los requisitos de la ley que exigen que se constituya un comité de expertos en la materia, no de fanáticos", ha afirmado Caunedo, que ha apuntado que en el anterior comité de trabajo "no había nadie que pudiera acreditar su condición de experto en la materia".

Por otra parte, ha dicho que los insultos contra su persona pronunciado ayer por los componentes del gobierno municipal son "una cortina de humo con la que tratan de ocultar su incompetencia".

"A mí me sorprende que ayer, alguien que teóricamente, tiene que representar a todos( en referencia al alcalde de Oviedo, Wenceslao López) insulte no solo al PP si no también a miles de ovetenses que coinciden con la postura defendida por mi partido", ha criticado.

Por último, ha lamentado que el tripartito "ataque" a la Justicia cuando ésta no falla a su favor y "use el rodillo y se empeñe en cambiar el nombre a unas calles acogiéndose a la Memoria Histórica cuando no son susceptibles de poder ser cambiadas a través de esta Ley".