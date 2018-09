Llamazares afirma que Asturias sin alta velocidad se empobrecerá y se aislará

Oviedo, 23 sep (EFE).- El portavoz en la Junta General del Principado, Gaspar Llamazares, ha pedido hoy el mantenimiento de inversiones plazos y fondos adicionales para mejorar cercanías y ha asegurado que dejar a la Comunidad sin alta velocidad la empobrecerá y aislará.

En un comunicado, Llamazares rechaza la propuesta del grupo Unidos Podemos en el Congreso de paralizar el proyecto del AVE a Asturias.

A su juicio, esta situación "supondría la paralización sine die de la comunicación de alta velocidad con la meseta y a pesar de que la obra se encuentra ya en su recta final tras décadas de inversiones, trabajos y retrasos".

Frente a ello, el diputado reclama el mantenimiento de los compromisos y fondos adicionales para mejorar el resto de infraestructuras ferroviarias.

"Al parecer Unidos Podemos ha propuesto en el Congreso de los Diputados paralizar la alta velocidad y apostarlo todo a las cercanías, como si hubiera una contraposición entre dos estrategias en materia de ferrocarril. Para el grupo parlamentario de IU Asturias es inaceptable que después de haber desarrollado la alta velocidad, prácticamente en todo el Estado, ahora se deniegue a Asturias cuando le quedan uno o dos años de ejecución", subraya.

Ante esta situación, Llamazares exige, por contra, el cumplimiento de compromisos.

"Reclamamos la finalización del AVE con Asturias pero, al mismo tiempo, la mejora de nuestras cercanías, y es que, la alta velocidad y la red convencional es compatible. No son incompatibles como plantea el grupo parlamentario de Unidos Podemos. No compartimos, en absoluto, esa propuesta que empobrecería y aislaría Asturias y no solucionaría el problema de las cercanías", recalca.

Asturias, explica Llamazares, "no será la única zona perjudicada por la paralización del AVE, quedando las líneas del norte, extremadura, Murica y el eje Mediterráneo conformándose, si llegara a salir adelante, dos Españas en materia de comunicaciones". EFE

