Fernández insta al PSOE a pedir perdón a las cuencas mineras

Oviedo, 24 sep (EFE).- La presidenta del PP de Asturias, Mercedes Fernández, ha instado hoy al PSOE en Langreo a "pedir perdón" a las cuencas mineras por la gestión de los sucesivos gobiernos socialistas que "hipoteca" el futuro de estos territorios.

Tras presidir la Junta Local del PP de Langreo, Fernández ha señalado que la pasada semana Asturias "se sonrojaba" con la condena a tres años de prisión al ex secretario general del SOMA-UGT, José Ángel Fernández Villa, por apropiación indebida de fondos del sindicato, al que deberá indemnizar con 431.330 euros.

La líder del PP ha subrayado que Fernández Villa "ponía y quitaba presidentes" en Asturias y "engañó" durante décadas a los ciudadanos de la región pese a que ahora parezca que ningún socialista "conocía lo que sucedía en el sindicato en el que se apoyaban todos los consejeros de Industria y los presidentes del Principado".

Fernández ha recordado la imagen el ex dirigente sindical "puño en alto y pañuelo en cuello" en Rodiezmo para lamentar que la izquierda no quiera ahora reconocer "que tiene que pedir perdón a las cuencas" por su gestión con los millones de euros que deberían haberse destinado a darles una alternativa económica. se utilizaron muchos milloens de uros en ocparse de dar alternativas y

"De buena parte de esas obras no se sabe nada y todos nos acordamos de como los presidentes del PSOE y los sindicatos avalaban aquel tren-tran que costó millones y que del proyecto nunca pasó. Los mismos que ahora dicen que no se puede suprimir el impuesto de sucesiones porque no hay fondos", ha añadido.

La líder del PP asturiano ha pedido "desparpajo" a los miembros del PP para explicar de cara a las próximas elecciones que un gobierno socialista en el Principado "no sirve para casi nada" más allá de promover la oficialidad del asturiano, una cuestión que no es una prioridad y para la que no hay una demanda mayoritaria.

"Nos negamos a una cooficialidad que no tiene vuelta atrás y a establecer la Asturias de la traducción simultánea", ha añadido.