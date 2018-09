Fiscal pide 22 años para el gijonés condenado a 4 años por matar a su mujer

Oviedo, 25 sep (EFE).- La Fiscalía y la Abogacía del Estado han pedido hoy que se eleve a 22 años de prisión la pena para el hombre que mató con un cuchillo de cocina a su pareja en su domicilio de Gijón, en marzo de 2016, y que fue condenado a cuatro años de cárcel por imprudencia grave.

En la vista del recurso de apelación celebrada en el Tribunal Superior de Justicia de Asturias (TSJA), la Fiscalía y la Abogacía del Estado han considerado que el condenado, C.G.V., "tuvo intención de matar" cuando apuñaló su pareja, S.H..

La Sección Octava de la Audiencia Provincial dictó la sentencia el pasado mes de junio, después de que el jurado popular considerara probado que no era intención del procesado acabar con la vida de la mujer e infringirle un daño innecesario.

Así, el jurado popular calificó los hechos como un delito de homicidio por imprudencia al considerar que el hombre le clavó el cuchillo en un forcejeo para tratar de arrebatárselo, pero sin intención de matarla.

En la vista del recurso de apelación, la fiscal ha asegurado que el acusado apuñaló a la víctima con un cuchillo, de 22 centímetros, con intención de matar y no hizo nada para mitigar el daño causado que derivó en su fallecimiento, llegando incluso a alertar a los servicios de emergencias al día siguiente.

Las acusaciones particular y popular, ejercida por la Asociación de Abogadas para la Igualdad, han solicitado la nulidad del juicio con la constitución de un nuevo tribunal del jurado y un nuevo magistrado-presidente, al considerar que influyó en los jurados.

Así, la acusación particular ha entendido que ha faltado motivación en el veredicto, que no alcanza "el mínimo exigido" al hacer un relato genérico, haciendo "un corte y pega de los escritos de calificación", sin dar explicaciones a los hechos probados o no probados, lo que imposibilita conocer qué elementos de convicción llevaron a su conclusión.

La letrada ha entendido que ha habido "patentes errores" que deben corregirse y anular el veredicto ya que, en su opinión, hubo una errónea calificación al considerar que el acusado cometió un asesinato, al haber ensañamiento y alevosía, al apuñalar a la mujer en órganos vitales y tardar en alertar a los servicios de emergencia.

La abogada de la acusación popular ha pedido que se tengan en cuenta las agravantes de parentesco y de desprecio a la víctima en la actuación del acusado.

En cambio, la defensa ha recordado que el veredicto del jurado se adoptó por unanimidad y en él describe con claridad que el acusado no tuvo intencionalidad de causar la muerte y ha asegurado que las acusaciones tratan de "confundir" cuando afirman que la mujer se desangraba y murió agonizante, ya que la herida, a su juicio, era "leve, muy pequeña, apenas sangraba y no se veía".

En su relato, el abogado defensor ha indicado que su defendido sólo vio a la víctima "tumbada" en la cama y no pensó que estuviera "agonizante", por lo que ha interesado que se confirme la sentencia.

La defensa ha dicho que su defendido no tiene por qué ser responsable de no haber alertado antes del estado de la mujer.

"A quién responsabilizamos de que ella no hubiera ido al médico y de que hubieran transcurrido 23 horas desde el apuñalamiento hasta que avisó a emergencias, porque no podemos responsabilizarle a él de algo que era una cosa de ella", ha aseverado.

El acusado insistió durante la vista oral en que las lesiones se produjeron de forma fortuita al intentar evitar que la mujer se quitara la vida con un cuchillo y justificó el retraso en alertar a los servicios de emergencias en que la víctima no quería ir al hospital.