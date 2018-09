XSP pide explicaciones Principado sobre el futuro de la empresa Vauste

Gijón, 25 sep (EFE).- El portavoz de Xixón Sí Puede, Mario Suárez del Fueyo, ha pedido hoy al Gobierno del Principado que dé explicaciones sobre el futuro de la empresa Vauste y no emita "descalificaciones" y "ruidos" hacia su formación.

En rueda de prensa, ha exigido al consejero de Industria, Isaac Pola, que informe sobre si se están cumpliendo los contenidos del plan firmado en 2016, si habrá suficiente carga de trabajo y si los compromisos de inversiones se están ejecutando.

Tras el anuncio de Vauste de emprender acciones legales contra la marca local de Podemos por las informaciones acerca de una posible venta de la compañía, Suárez del Fueyo ha dicho no tener "problema en acudir a ningún lugar a responder de nuestros actos".

Unido a ello, ha reiterado que el documento presentado ayer en rueda de prensa sostenía que se estaba fraguando un "acuerdo de socios", del que ha pedido explicaciones.

"No dudamos que no se haya ejecutado, pero no pasa nada por que se diga que hubo un intento de acuerdo que fracasó", ha reiterado.