A concurso 11 largometrajes para público infantil y juvenil en el FICX

Gijón, 26 sep (EFE).- Un total de once películas, la mayoría producciones europeas, competirán en el ciclo "Enfants Terribles", dedicado al público infantil y juvenil en el Festival Internacional de Cine de Gijón (FICX), que se desarrollará entre el 16 y el 24 de noviembre próximo.

En la vigésimo primera edición del ciclo se proyectarán 14 películas, tres de ellas fuera de concurso, en una "selección que continúa el espíritu original del festival, que comenzó siendo un certamen de cine infantil, ha informado hoy la organización.

En la sección a concurso, cuyo premio al Mejor Largometraje se decide por votación de los espectadores a pie de sala, se estrenará "Sofía", la primera obra de la directora marroquí Meryem Benm'Barek, en la que aborda la maternidad fuera del matrimonio en su país.

También participará la primera película de ficción del escritor canadiense Pascal Plante, "Fake Tattos", una historia de amor que fue seleccionada en los festivales de Berlín, Slamdance, Edimburgo y Buenos Aires.

Hana Ladou y Marco La Via competirán con "We The Coyotes", una coproducción franco estadounidense que cuenta las primeras 24 horas de la nueva vida de una joven pareja en Los Ángeles.

El cine sueco estará presente con "Gordon & Paddy", de Linda Hambäck, sobre una historia de detectives protagonizada por animales, basada en un clásico de la literatura infantil de ese país nórdico.

Otra de las películas para los niños de menor edad será "Ploey-You Nefer Fly Alone", de Árni Ásgeirsson, cuyo personaje central es un polluelo de chorlito, algo torpe y temeroso.

La galardonada directora de nacionalidad francesa Claire Simon llevará a Gijón "Premières solitudes", que ha sido calificada por la crítica como "un certero retrato de los adolescentes de un instituto de la periferia parisina".

El director alemán Marc Rothemund, galardonado con un Oscar por "Sophie Scholl" concursará con "Un corazón extraordinario", una historia sobre el sentido de la responsabilidad.

También ha sido programada la película canadiense "Les rois mongols", de Luc Picard, en la que cuatro primos toman un rehén para reclamar su derecho a elegir su futuro emulando las acciones del Frente de Liberación de Quebec.

Además participará "Captain Morten and The Spider Queen", de los realizadores Kaspar Jancis, Henry Nicholson y Riho Unt, una película de animación inspirada en "la metamorfosis" de Kafka.

El joven director Ed Lilly, considerado por la prensa británica como "uno de los nuevos talentos del séptimo arte", presentará "Vs", sobre un adolescente al borde de la destrucción que encuentra su salvación en el rap.

España estará representada en la coproducción con República Dominicana "Miriam miente", de Natalia Cabral y Oriol Estrada, sobre la adolescencia en ese país centroamericano, que obtuvo una mención especial del jurado en Karlovy Vary.

El director del Festival de Cine de Gijón, Alejandro Castaño, ha destacado la alta calidad de las películas programadas, algunas de las cuales obtuvieron premios en festivales de Europa.

El ciclo "Enfants Terribles" ha sido presentado hoy en un acto al que han asistido además el concejal de Cultura del Ayuntamiento de Gijón, Jesús Martínez Salvador, y miembros del equipo de organización del festival gijonés.