Javi Muñoz: "Si no das lo que exige un partido no ganas"

Oviedo, 26 sep (EFE).- El centrocampista del Real Oviedo Javi Muñoz reconoció hoy que el equipo "no supo plasmar" sobre el terreno de juego las directrices que entrenan con Juan Antonio Anquela durante la semana, y explicó que no se trata de "exceso de presión" en el Tartiere, sino de que el equipo "no dio lo que exigía el partido" ante el Elche.

"Lo hemos hablado en el vestuario, no hicimos bien las cosas, nada de lo que trabajamos entre semana se vio en el campo. Cuando no estás a la altura del partido, pasa eso, no estuvimos nada bien y no conseguimos ganar en casa", comentó el madrileño.

El mediocentro admitió también que hay una "gran diferencia" entre el equipo que compite en el Carlos Tartiere y el que juega a domicilio, pero no cree que "jugar ante la afición" sea sinónimo de presión para los azules, y confía en que con el paso de las jornadas el equipo sea "el mismo" en ambos escenarios.

"Fuera de casa hemos sido otro equipo, vamos a intentar seguir así, sumar los tres puntos y trabajar para cambiar las cosas en casa. No se trata de presión, es que no hemos sabido plantear en el terreno de juego el trabajo que hacemos de cara a los partidos", comentó el futbolista.

Para Javi Muñoz lo importante es pensar ya en ese próximo partido en Alcorcón, rival "fuerte en su casa" ante el que los azules quieren resarcirse tras el mal juego desplegado en el Tartiere y el empate ante el Elche (1-1).

"Afrontamos con muchas ganas ese partido, vamos a Santo Domingo a por los tres puntos y a seguir haciendo lo que trabajamos. Vamos a intentar plantear lo que nos pide el míster y si lo logramos estaremos más cerca de ganar aunque sea un campo difícil", analizó el jugador.

Los azules volvieron hoy al trabajo tras el descanso del martes, y lo hicieron con las ausencias de Toché y Berjón por precaución, Diegui Johannesson por un proceso gripal y Carlos Martínez por lesión, ya que el lateral sufre una distensión y rotura fibrilar en su aductor derecho y se une a la lista de bajas en defensa junto a Carlos Hernández, ausente también en la sesión sobre el césped.