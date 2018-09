Novoa: Con el VAR entonces, el Sporting igual tendría algún título

Gijón, 26 sep (EFE).- Profeta en su tierra, el gijonés José Manuel Díaz Novoa es el técnico que más veces -casi 400 partidos- ha dirigido a lo largo de su historia al Real Sporting de Gijón, siempre en Primera División y cuando el equipo de la capital de la Costa Verde luchaba por objetivos mucho más altos que los actuales.

En una entrevista con la Agencia EFE que tuvo lugar en Gijón, en el marco de un evento de la Peña Isma, que le entregó un Premio en reconocimiento a su brillante trayectoria, Novoa -que sigue figurando entre los 20 técnicos con más encuentros dirigidos en Primera División- recuerda sus años triunfales al frente del Sporting y analiza la situación actual del equipo.

Pregunta: Son muchos partidos dirigidos, en diferentes etapas, a un Sporting glorioso. ¿Qué destacaría de aquella época? ¿Aquel 0-4 al Barcelona (1987)? ¿Esa final de la Copa del Rey contra el Real Madrid (1982)? ¿Alguna otra cosa?

Respuesta: Me acuerdo de todo. A mí, sobre todo, me hubiese gustado haber sido mejor aún, para haber conseguido algún título. Que los jugadores hubiesen jugado aún mejor. Pero hice lo que pude.

Me acuerdo desde el primer día, cuando debuté contra el Sevilla, que dirigía Miguel Muñoz, en un partido que ganamos. Bueno, de aquella ganábamos casi siempre. Pero bueno, hay un récord de arranque en Primera División, que aún sigue vigente, con los siete primeros partidos seguidos ganados (la temporada 1979-80). Eso era importante.

El 0-4 en Barcelona fue importante, contra un equipo que había ganado todos los partidos, era el primero que perdía. Y acabó siendo campeón, igualmente. Son cosas que te agradan. Estuve en una final de Copa, pero por desgracia nos ganó el Madrid, 2-1. Fue una pena.

P: Pero fue una final rara, ¿no? Se jugó en martes. Y el Madrid tuvo algo más de descanso que ustedes.

R: Algo más, no: bastante. Es que no jugó con sus jugadores. Hubo una huelga o algo así, llevó, el sábado, a los suplentes. Tuvieron descanso. Y nosotros tuvimos que jugar el domingo, aquí, contra el Betis. Ganamos en el último minuto un partido importante, en el que nos jugábamos la permanencia. Fue un momento difícil. Y 48 horas después teníamos una final de Copa. Salimos para Valladolid después del partido; y llegamos muertos, muy cansados, a esa final. Contra el Madrid. Es una pena, porque se trataba de una final. Y en una final hay que darle las mismas ventajas a los dos equipos.

P: Tenía un grupo de jugadores fantásticos...

R: Sin duda.

P: ¿A cuáles destacaría?

R: Es muy difícil. De aquella se mantenía el grupo, iban llegando otros... Pero si miras, no sé con quién quedarme. Si empiezas por la portería, estaba (Juan Carlos) Ablanedo, el mejor de todos los tiempos; y eso que estaba Jesús Castro, que en paz descanse, y que fue muy buen portero, también. Recuerdo que estábamos en Holanda, creo que era 1984, y él estaba muy nervioso, porque debutaba. Yo tenía la ventaja de que lo conocía bien. Y le dije que no se preocupase, que aunque lo hiciera mal, iba a jugar el siguiente partido. Y si seguían sin salir las cosas bien, de igual modo iba a jugar. Entonces el chaval se tranquilizó. Y jugó una pila de años.

Recuerdo el primer día que llegué (después de haber sido entrenador del filial y 'segundo' de Vicente Miera), en el 79. Había muchas bajas en la defensa. Era el primer día de la pretemporada. Y le dije al presidente (Manuel Vega Arango): "oye, hay que llamar a Jiménez". Vino. Estuvo quince años. Y llegó a internacional.

Luego está Joaquín (el jugador que más veces vistió la camiseta del Sporting)... no sabría decirte. El primer año estaba Quini (máximo goleador de la historia del club, fallecido el pasado mes de febrero), me da un pena tremenda al nombrarlo... (el argentino Enzo) Ferrero era tremendo. Pero luego estuve otros años en los que ellos no estaban; había otros. Tuve tantos y tan buenos jugadores, que nombro algunos al azar. La verdad es que tuve un grupo excelente.

P: ¿Es un quimera pensar en volver a ver un Sporting como aquél?

R: No lo sé. Es difícil. Pero también es verdad que hay ciclos. Ese Sporting también hubo un año que estuvo a punto de bajar. Años después, bajaría. Luego, volvió a subir... En este momento estamos en Segunda. Pero son ciclos. Y se invertirá, seguro, esa situación.

El Sporting es un equipo bien organizado, tiene a una gran afición detrás. Y por lógica debería estar por encima de la mayoría de los equipos de Segunda; para llegar a Primera, en poco tiempo. No parece que las cosas estén ahora mismo en su mejor momento. Pero son ciclos; y, tarde o temprano, se va a invertir la situación.

Llegar a competir con el Madrid y el Barça lo veo difícil. Los tiempos cambiaron, de aquella se podía mantener el esqueleto, el bloque y no creo que ahora se pueda. Pero estar en Primera es algo que se merece la afición; y el club tiene suficiente poder para alcanzarlo.

P: ¿Sigue al equipo? ¿Ve sus partidos?

R: Sí, claro. Si no estoy en el campo, que ahora voy algo menos, lo veo por televisión. Siempre.

P: ¿Y qué le parece? ¿Es para preocuparse? ¿O se exagera?

R: No. El equipo ahora mismo no está bien. Pero todas las semanas cambian las cosas. A veces, hasta para peor. Ahora mismo no se percibe un momento de seguridad, ni en el 'staff' técnico, ni en los jugadores. Pero cada semana el fútbol te da una nueva oportunidad.

La Liga es muy larga. Y la plantilla del Sporting, jugador por jugador, es mejor que la mayoría de los equipos. Así que, por lógica, al final debería estar disputando un puesto entre los primeros seis. A mí no me cabe duda. Ahora mismo no hay optimismo. Pero vamos a esperar a la semana que viene. O, si no, a la otra.

P: ¿El fútbol ha cambiado mucho desde que usted se retiró?

R: Sí. Pero ha cambiado para todos. Ahora se juega en menos metros, hay más técnica. La televisión influye mucho más ahora, en el tema de los arbitrajes... Pero es igual para todos.

P: La principal innovación de los últimos tiempos es el videoarbitraje (VAR). ¿Le gusta?

R: Sí. Siempre que se limite a jugadas clave, dentro del área, que decidan partidos, está bien. Lo veo bien.

P: Si hubiese habido el VAR en aquellos años, ¿cree que tendría usted otro palmarés, ahora mismo?

R: Igual el Sporting habría ganado algún título, sí (ríe).