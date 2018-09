Principado pide ajustar procedimiento que detecte vulnerabilidad en desahucio

Oviedo, 26 sep (EFE).- El Gobierno regional planteará al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y a la Federación Asturiana de Concejos (FACC) ajustar los procedimientos para detectar los supuestos de vulnerabilidad en caso de desahucios, según ha señalado hoy el consejero de Presidencia del Principado, Guillermo Martínez.

"Ninguna situación de desamparo, aunque no se conozca, puede dejar de cubrirse y las administraciones no pueden, en ningún caso, no hacerse responsables de la situación de estas personas, ha señalado en relación al matrimonio septuagenario que pasó dos noches a la intemperie en el Campo de San Francisco de la capital asturiana tras ser desahuciados del piso del alquiler en el que residían.

Según señaló ayer la concejala de Atención a las Personas e Igualdad de Oviedo, Marisa Ponga, el matrimonio solicitó en dos ocasiones información al Ayuntamiento sobre los recursos sociales existentes, pero sin formalizar petición de ayuda alguna.

Para Martínez, se trata de un caso "muy triste" por la situación de desamparo en la que quedó la pareja afectada en el que la actuación de las administraciones se ha visto dificultada por el desconocimiento de las circunstancias que les afectaban.

Según el consejero, Asturias cuenta con mecanismos de protección suficientes para los casos de desahucio, pero para que sean efectivos es "imprescindible" que las administraciones conozcan esas situaciones de vulnerabilidad y, en este caso, el matrimonio no era usuario de los servicios sociales municipales ni había solicitado ayuda ni había respondido a los requerimientos judiciales.

Así, ha apuntado, cuanto se tuvo conocimiento de los hechos el pasado jueves se procedió a habilitar una solución de emergencia alojando a los ancianos en una pensión para luego buscar una alternativa que pasa por ubicarlos en un apartamento para personas mayores o en una vivienda pública, posibilidades que deben ser aceptadas por la pareja afectada por el desahucio.