El PSOE critica a Somos por no informar sobre el matrimonio desahuciado

Oviedo, 26 sep (EFE).- La concejala de Atención a las Personas e Igualdad del Ayuntamiento de Oviedo, Marisa Ponga (PSOE), ha criticado hoy a Somos por no informar a Servicios Sociales de la situación de vulnerabilidad del matrimonio desahuciado que pasó dos noches a la intemperie pese a conocerla hace veinte días.

Ponga ha criticado la falta de responsabilidad de sus socios de gobierno en el Ayuntamiento de Oviedo dado que, si Servicios Sociales hubiera tenido conocimiento del caso "con tiempo suficiente", los profesionales de este área hubieran podido actuar y tener una mayor capacidad de reaccionar ante una situación "límite".

En rueda de prensa, la edil ha señalado que desde Servicios Sociales ya está trabajando con el matrimonio y se espera tener una solución factible para la pareja "en el tiempo más breve posible".

Ponga ha explicado que ha trasladado su queja a la portavoz de Somos, Ana Taboada, y que no le ha dado justificación alguna por no haber dado traslado de la situación del matrimonio porque, según ha dicho, "no hay ninguna justificación".

La concejala ha respaldado el "enorme trabajo y profesionalidad" de Servicios Sociales, tanto en este caso como en el resto de situaciones de este tipo, en una caso con unas características "de extremada delicadeza" y que requiere una atención individualizada.

El Ayuntamiento tuvo conocimiento el pasado jueves a través de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca de que este matrimonio había estado dos días en el Parque San Francisco tras ser desahuciados por no haber podido pagar el alquiler pese a que existe desde mayo un protocolo con el Principado y la administración justicia.

Ponga ha dicho que su buen funcionamiento depende de que se cumpla por parte de las tres partes, de tal modo que quien tenga conocimiento de estas situaciones debe dar traslado a las demás.

"Desde las organizaciones sociales se está realizando un gran papel, pero quien tiene los medios y recursos es la administración municipal", ha recordado.

El matrimonio ha solicitado información al Ayuntamiento sobre los recursos sociales existentes entre los que figuran la posibilidad abierta a los mayores de 65 años de acudir a una residencia del ERA o solicitar uno de los apartamentos residenciales, entre otros.

Por su parte, el consejero de Presidencia, Guillermo Martínez, ha anunciado hoy que el Gobierno regional planteará al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y a la Federación Asturiana de Concejos (FACC) ajustar los procedimientos para detectar los supuestos de vulnerabilidad en caso de desahucios.