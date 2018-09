Mossa: "Si sumáramos en casa habría más tranquilidad"

Oviedo, 27 sep (EFE).- El defensa del Real Oviedo, Jose María Angresola 'Mossa', ha explicado hoy que los deseos del vestuario pasan por mostrar una mejor versión en el Tartiere y, aunque reconoce que sumar puntos a domicilio genera "menos tranquilidad" que hacerlo en casa, apunta que lo importante es que estos sigan acabando en el casillero azul.

"Al final si la situación fuera al revés, y lleváramos en casa los que llevamos fuera, la sensación sería distinta. La realidad es que nuestra peor versión la mostramos en el Tartiere, y de ser al contrario, igual había tranquilidad. Preferimos ganar en casa pero lo importante es sumar donde sea", ha afirmado el valenciano.

Los azules vienen de cuajar mejores partidos fuera de su estadio que en la propia capital asturiana, algo que Mossa explica aludiendo a quien lleva la manija del juego en cada caso y señalando que el equipo está "en fase de crecimiento".

"En Lugo nos adelantamos, pudimos controlar el partido y jugar a la contra, y eso nos hizo más peligrosos. En casa tiendes a proponer más y los rivales a replegarse. Las pérdidas nos convierten en un equipo que sufre mucho más", ha analizado el lateral.

Para Mossa, que no distingue entre seguridad defensiva y ofensiva, el equipo tiene que centrar sus esfuerzos en el "colectivo" y advierte que hay que "mejorar en todos los aspectos" pero que aún es pronto y lo importante es "ir a más".

"Tenemos que corregir errores y no perder lo que estamos haciendo bien. Nos ponemos nerviosos un poco rápido y hay que estar tranquilos, porque en puntos no pasamos por la mejor situación pero no estamos tan mal. Hay que confiar en el trabajo que venimos haciendo", ha comentado el jugador.

El defensa ve en la salida a Alcorcón un reto "complicado", pero señala que los carbayones están bien fuera de casa y que este partido supone una nueva oportunidad para "demostrar lo competitivo que es el equipo a domicilio".

Los carbayones completaron de jueves el habitual partido de entrenamiento con jugadores de la cantera, ensayo que sirvió para que el técnico Juan Antonio Anquela, probara a Christian en el lateral y del que no participaron Toché, Berjón y Diegui, convalecientes de sus molestias físicas los dos primeros y de un proceso gripal el internacional islandés.