Pereira: "Estamos muy motivados para seguir creciendo ante el Oviedo"

Alcorcón , 27 sep .- Jonathan Pereira, delantero gallego del Alcorcón, dijo este jueves que su equipo se encuentra "muy motivado para seguir creciendo" esta jornada frente al Oviedo, un "buen rival".

El Alcorcón de Cristóbal Parralo, con once puntos en seis jornadas y su puerta a cero en los últimos cinco partidos oficiales, está protagonizando el mejor arranque de temporada de su historia desde que ascendió a Segunda en 2010.

"El equipo está trabajando bien y desde que empezó la Liga no hemos perdido la cara en ningún momento contra ningún rival", dijo Pereira, que habló de la última victoria contra el Cádiz en el Ramón de Carranza.

"Hicimos un partido muy completo y después de esta victoria tenemos la motivación de seguir enlazando victorias en casa contra un buen rival y estamos motivados para seguir creciendo contra ellos. Nos vamos a dejar la piel en cada partido", confesó.

"El equipo está demostrando que tiene una buena forma de presionar, es solido en defensa, crea ocasiones en ataque y las que tiene las mete. Estamos trabajando poco a poco y seguimos con muchas ganas", apuntó.

Pereira está siendo uno de los jugadores más utilizados en este inicio de temporada por Cristóbal Parralo y ya ha marcado un gol.

"Estoy jugando, participando y ayudando al equipo a sumar puntos. He tenido la suerte de no lesionarme, de tener continuidad y lo estoy notando. Me veo bien y esperemos que continúe", concluyó.