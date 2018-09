J.Fernández es partidario de reducir aforamientos desde las Cortes Generales

Oviedo, 28 sep (EFE).- El presidente del Principado, Javier Fernández, se ha mostrado partidario de reducir los aforamientos, pero ha precisado que "hay que empezar" por hacerlo en las Cortes Generales y después trasladar la iniciativa a las comunidades autónomas.

En respuesta a una pregunta del portavoz de Ciudadanos en el turno de preguntas al presidente de la Junta General, el jefe del Ejecutivo asturiano ha reconocido que en España "hay un número exorbitante" de cargos públicos que tienen "esa exención procesal", por lo que "convendría actuar ahí".

No obstante, ha precisado que con ello no quiere decir que "un tribunal por ser más alto vaya a ser más proclive a pasar por impunidad lo que no es".

En cualquier caso, ha insistido en que "hay que empezar cambiándolos en las Cortes Generales" y después en las comunidades autónomas, "y no al revés".

Además, ha considerado que el planteamiento de Ciudadanos de trasladar a la Junta General el debate de los aforamientos "no es oportuno", a unos pocos meses de las elecciones autonómicas y ante una previsible falta de unanimidad entre los grupos.

Previamente, el portavoz de la formación naranja ha afirmado que la propuesta de Pedro Sánchez para reducir los aforamientos le hizo "sonreír" porque Ciudadanos lleva "tres años hablando de ello" y el presidente del Gobierno la presentó "como novedad" y además de forma "parcial".

Nicanor García ha considerado que es necesario eliminar el "anacronismo" de los aforamientos e impulsar también el debate en la Junta General.

Además, ha preguntado a Javier Fernández si está dispuesto a apoyar, de aquí a final de la legislatura, otras medidas para la regeneración democrática como la reforma del sistema de renovación de los miembros de la Sindicatura de Cuentas y el Consejo Consultivo para dotarlo de mayor transparencia, agilidad y profesionalidad.

Javier Fernández ha remarcado que el Gobierno siembre promoverá y apoyará toda medida dirigida a combatir la corrupción de forma "eficaz y realista", y ha recordado que la Junta General aprobó este mismo mes la Ley de Transparencia y Buen Gobierno, con el apoyo mayoritario de los grupos, incluido Ciudadanos.

El presidente del Principado ha rechazado abordar la reforma del sistema de elección de los miembros de la Sindicatura y el Consejo Consultivo antes de acometer su renovación una vez finalizados los mandatos, antes de recordar que los nombramientos se hacen por seis años mientras que el ciclo político es de cuatro, un elemento que incide en su menor politización.