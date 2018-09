La FSA-PSOE apoya "sin fisuras" la candidatura de Monteserín a la reelección

Avilés, 29 sep (EFE).- El secretario general de la Federación Socialista Asturiana (FSA), Adrián Barbón, ha mostrado hoy su "total y absoluto apoyo sin fisuras" a la candidatura de la alcaldesa de Avilés, Mariví Monteserín, a la reelección "porque la ciudad está en mejores manos con ella que con cualquier otro candidato".

"La política local, si algo tiene, es sinceridad, a los que venimos de ella, lo que no nos van a ver es haciendo el papelón de decir apoyo cuando no apoyo, y mi se me nota, y estoy convencido del cierre de filas en torno a Mariví", ha recalcado.

Barbón ha querido transmitir "todo el apoyo, confianza y cariño" de la FSA a la alcaldesa de la ciudad en su carrera a la reelección en el cargo, que está convencido que va a lograr "porque los socialistas de Avilés son los únicos que tienen un proyecto de ciudad".

"Es la única organización que realmente tiene un proyecto de lo que debe ser ciudad, de cómo quiere unir el Avilés histórico, que estamos plenamente disfrutando, con el industrial, que es uno de sus ejes vertebradotes por los miles de empleos que genera", ha declarado el secretario general de la FSA.

Además, Barbón ha recalcado que los socialistas tienen experiencia de gobierno "y cuando los ciudadanos vayan a examinar las diferentes opciones, se darán cuenta de que Mariví tiene una visión a largo plazo de cómo quiere construir esta ciudad".

Con estos mimbres, Barbón se muestra convencido de que el PSOE va a volver a ser la fuerza más votada en la ciudad, "y probablemente volvamos a tener la Alcaldía".

Eso lo une, el dirigente socialistas, a la encuesta del CIS que dan la victoria al PSOE en España, Asturias y también en Avilés.

Por su parte, la alcaldes ha agradecido el apoyo recibido en el acto celebrado en la sede de la agrupación socialista y ha explicado que se vuelve a presentar porque tiene "motivos sólidos", ya que asegura que hay mucha gente de Avilés que le anima a dar ese paso.

"Estamos en un proyecto que transciende los momentos electorales, estamos en un proyecto de progreso de la ciudad que va más allá de las contiendas electorales, sabemos lo que queremos y lo pelearemos día a día", ha declarado.

La alcaldesa se ha mostrado convencida de que "lo que estamos soñando ahora" para la ciudad seguramente, en gran parte, será una realidad en los próximos cuatro años y ha dicho que quiere estar ahí para empujar este proyecto".