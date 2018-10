Expertos debaten sobre la importancia del Reino de Asturias en Europa

Oviedo, 2 oct (EFE).- Expertos internacionales participan desde hoy en Oviedo en el simposio "El Reino de Asturias y Europa: siglos VIII y IX", enmarcado en el programa Covadonga centenarios 2018, que permitirá avanzar en el significado que tuvo en el contexto español y europeo.

Los consejeros de Presidencia y Educación y Cultura, Guillermo Martínez y Genaro Alonso, respectivamente, han inaugurado el simposio que se desarrollará hasta el próximo día 5 dentro de las 120 actividades programadas en conmemoración de los 1.300 años del origen del Reino de Asturias.

En rueda de prensa, Martínez ha anunciado que se confeccionarán dos vídeos, una serie documental sobre el Reino de Asturias y otro sobre los Picos de Europa, y que se celebrará un tercer congreso el próximo mes de noviembre.

El coordinador del simposio, César García de Castro, ha resaltado la trascendencia de este congreso académico que permitirá exponer que el reino de Asturias no es una creación aislada.

A su juicio, se inserta en una órbita internacional que ha tenido revoluciones historiográficas muy importantes, de las que en Asturias no se ha tenido noticia por barreras idiomáticas o distancias en la investigación, entre otras.

García de Castro ha explicado que el freno que supuso Pelayo no se puede "despreciar, ni se puede magnificar" y si el gobierno de Al Andalus no superó el dominio político en el norte del sistema central fue debido a que no le compensó tener que vencer la resistencia de un medio hostil como era el reino asturiano.

En su opinión, en Covadonga hubo una acción bélica de trascendencia "media" que se resolvió de manera desfavorable para los musulmanes, pero, ha subrayado, no fue "ni una derrota aplastante, ni una mera escaramuza".

"Los musulmanes se encontraron con que no compensaba ir al norte y lo dejaron", ha dicho.

En este simposio se podrá contextualizar, desde una panorámica rigurosa, el momento del nacimiento del Reino de Asturias dentro de la realidad europea y mediterránea de la época.

La conferencia científica abordará aspectos decisivos de la realidad de la península Ibérica, del occidente cristiano y del oriente mediterráneo en los siglos VIII y IX.

Las sesiones serán impartidas por especialistas de las universidades de París, Padua, Alcalá de Henares, Jaén, País Vasco, Oviedo, la Universidade Nova de Lisboa, La Università di Roma-La Sapienza, la San Dámaso de Madrid, el University Collage Cork, la Escuela Superior de Diplomática, del Vaticano, y el Instituto Max Planck, de Fráncfort.

El simposio se cerrará en Covadonga el próximo viernes con una ponencia de Vidal de la Madrid, de la Universidad de Oviedo, titulada "El santuario de Covadonga. Arquitectura e imagen desde la Edad Media".