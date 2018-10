PP teme que Gobierno no haya investigado a fondo sobre irregularidades de UGT

Oviedo, 2 oct (EFE).- El diputado del PP José Agustín Cuervas-Mons ha asegurado hoy que su partido teme que el Gobierno regional "no haya promovido una investigación a fondo" sobre las supuestas irregularidades cometidas por UGT en materia de subvenciones públicas que fueron denunciadas por la Fiscalía.

Cuervas-Mons ha señalado que el informe de la Intervención General del Estado, que ratifica la denuncia de la Fiscalía por la supuesta actuación fraudulenta de UGT a través del Instituto de Formación y Estudios Sociales (IFES), apunta a que hay 1,8 millones de euros de gastos "que no están justificados".

"Nos tememos que en el tema de las subvenciones de UGT no ha habido ninguna investigación a fondo sobre si hay gastos ficticios en alquileres o cantidades que no se debían haber pagado por servicios que no se hicieron ", ha recalcado.

Ha indicado que su grupo parlamentario en la Junta General del Principado quiere conocer qué va a hacer el Gobierno regional con las subvenciones que han sido concedidas a UGT.

En su día, ha explicado, el PP preguntó al Gobierno sí había comenzado algún expediente de revisión para saber sí estaba correcto el dinero dado a UGT y se les contestó afirmativamente.

"Queremos saber qué van a hacer ante ésta novedad en el caso, porque nos tememos que, como en otros muchos casos, cuando hay indicios de algún tipo de corrupción lo que suele hacer el Gobierno es caminar en sentido contrario, irse de donde está el humo y no investigar", ha subrayado.