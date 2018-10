La Fiscalía pide la transcripción de declaraciones del caso Niemeyer

Oviedo, 3 oct (EFE).- La Fiscalía ha solicitado a la Audiencia Provincial de Oviedo la transcripción de una decena de declaraciones realizadas por acusados, peritos y varios testigos durante la fase de instrucción del Caso Niemeyer que sólo constan en soporte audiovisual.

La acusación pública pide que se transcriban a papel las declaraciones de los cinco acusados: el ex director general de la Fundación Niemeyer, Natalio Grueso; su ex mujer, J.P.; el agente de Viajes El Corte Inglés J.M.V., el ex jefe de producción del complejo cultural avilesino Marc Martí, y del exsecretario José Luis Rebollo.

La Fiscalía argumenta para su petición que, en otra causa, la Audiencia Provincial ya se ha mostrado favorable a realizar transcripciones de audio y vídeo a papel para garantizar la correcta celebración del juicio.

La Audiencia ha dictado una providencia, que se ha notificado hoy, donde concede un plazo de tres días a las partes para que se pronuncien sobre la petición fiscal antes de emitir una resolución.

El tribunal aún no ha fijado una nueva fecha para la reanudación del juicio que se suspendió el pasado 24 de septiembre para facilitar al nuevo abogado defensor de Natalio Grueso, Fernando Burgos, un plazo de 30 días para estudiar la causa, tras la renuncia del anterior letrado.

Natalio Grueso, que afronta una petición fiscal de once años de cárcel y diez años de inhabilitación, continúa ingresado en el Centro Penitenciario por orden de la Sala, tras haber permanecido ilocalizable al facilitar dos domicilios donde no residía.

Los otros cuatro acusados afrontan peticiones fiscales que oscilan entre un año y medio y ocho años de cárcel.

Grueso está acusado de irregularidades relacionadas con la emisión de facturas falsas o manipuladas durante su etapa al frente del Centro Cultural Niemeyer.