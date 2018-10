Rei Manaj, satisfecho con sus goles porque "sirven para que puntué el equipo"

Albacete, 4 oct (EFE).- El máximo goleador del Albacete, Rei Manaj, ha expresado hoy su satisfacción por los tres tantos que ha anotado para el equipo en el comienzo de LaLiga 1/2/3, pero sobre todo porque "sirven para que puntúe el equipo".

De hecho, ha restado importancia a ser el 'pichichi' del cuadro albaceteño porque "da igual quién marque, lo importante es conseguir los tres puntos", ha reflexionado con humildad.

Manaj se ha mostrado "muy contento" por el inicio de una liga que, ha reconocido, "para mi va a ser larga" y en la que, ahora, tienen dos compromisos ligueros "muy difíciles", con sendas salidas consecutivas ante dos "buenos equipos", Oviedo y el actual líder Málaga.

El atacante albanés, no obstante, ha apartado su prudencia para explicar unas sensaciones tan positivas que le hace ser optimista con la temporada de una plantilla que "tiene potencial para hacer un gran año".

Rei Manaj ha preferido, eso sí, mostrarse cauto en cuanto a la condición de invicto del Albacete, único de Segunda división que todavía no ha perdido, "de lo que no tenemos que pensar mucho", ha aseverado.

El internacional albanés ha dicho entender que "lo hable la gente y la prensa", pero ha confiado en que este hecho "no distraiga" al equipo para centrarse "en hacer mucho más, aunque no hayamos perdido" porque si no lo logran "podemos perder en Oviedo", ha recalcado.

Por ello, no ha querido hablar de objetivos a largo plazo, sino "sólo en pensar en hacer bien las cosas" porque, ha considerado, "ascender es muy difícil y el equipo debe pensar en el partido a partido", ha concluido.