Asturias espera captar turismo asiático con nuevo contrato de conexión aérea

Oviedo, 4 oct (EFE).- Asturias espera incrementar el numero de turistas que recibe procedentes de Asia con la futura adjudicación del contrato de promoción turística y conectividad aérea directa con el aeropuerto de Fráncfort (Alemania), uno de los tres seleccionados junto al de Heatrow (Londres) y Chales de Gaulle (París).

Así lo ha asegurado hoy el consejero de Empleo e Industria, Isaac Pola, en el pleno de la Junta General del Principado en su respuesta a una interpelación de la diputada de Podemos Lorena Gil sobre la política de conectividad aérea del Gobierno regional.

El consejero ha señalado que los aeropuertos fueron seleccionados tanto por ser las terminales con mayor tráfico como por estar ubicados en los principales mercados turísticos de Asturias como por su capacidad de conexión indirecta como en el caso de Fráncfort, uno de los principales hubs de Europa para enlazar con países de Asia.

"Es peligroso y tendencioso que se instale la idea de que sólo hay conexiones si el Gobierno aporta subvenciones", ha señalado Pola tras calificar de "falaz" el argumento de la diputada de Podemos que atribuía a presiones externas y al interés de determinadas empresas la selección de aeropuertos realizada por el Principado.

Así, Gil se ha preguntado si alguna compañía asturiana "potente" tiene intereses en Asia o si los criterios responden a las necesidades de la Federación Asturiana de Empresarios (FADE) pese a que, ha asegurado, le consta que la oferta planteada no responde a la demanda del conjunto del tejido económico del Principado.

"No quisiera pensar si hay concursos teledirigidos", ha advertido Gil tras incidir en que el contrato deja fuera en el Reino Unido al aeropuerto de Stansted, desde el que operan compañías de bajo coste, y que fue el que más pasajeros movió desde y hacia Asturias en 2017 mientras que el de Heathrow ha bajado un 48% en lo que va de año.

Para la diputada de Podemos, el Gobierno no están dando solución a los problemas de conectividad estructurales del Principado y, en el caso del Reino Unido, ha advertido de que hay entre 15 y 20.000 asturianos residiendo ese país "que tras ser expulsados no les dejan venir ni a pasar las vacaciones" dado que en muchos casos "trabajan en precario" y no se pueden permitir el coste de los billetes.