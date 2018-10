Del Busto: Las palancas para mejorar las listas de espera son habas contadas

Oviedo, 4 oct (EFE).- El consejero de Sanidad, Francisco del Busto, ha afirmado hoy que la gestión sanitaria es "compleja pero las palancas que se pueden mover para reducir las listas de espera son habas contadas" y ha apuntado que es un problema que existe en todas la comunidades autónomas.

Del Busto ha realizado esta afirmación durante su intervención en el pleno de la Junta General a una pregunta de la diputada de IU Marta Pulgar García, sobre qué medidas ha llevado a cabo para la mejora de las listas de espera sanitarias.

Pulgar ha instado al consejero a que se centrar en una mejor gestión del sistema para mejorar el sistema en relación a la implantación del decreto de garantías en el acceso a la atención sanitaria que fija un plazo máximo de dos meses para las pruebas o procedimientos terapéuticos de mayor impacto en la salud de los pacientes y de seis meses para varias intervenciones quirúrgicas.

Del Busto ha recalcado que "las soluciones para recortar las listas de espera son habas contadas, o se deriva a los pacientes a la privada o pagas a los profesionales para no derivarlos".

"Siguen sin gustarme las horas extraordinarias pero los ciudadanos para mí están siempre por delante. Los ciudadanos piden atención y cuando no tengo profesionales tengo que tirar de todo lo que tengo por que los ciudadanos están por delante de todos para mí y para todas consejerías de España. No hay ninguna que no las esté utilizando", ha aseverado.

Por otra parte, el consejero ha replicado al diputado de Podemos Andrés Fernández Vilanova, que no hay ninguna línea en el decreto en el que se hable de derivaciones a la sanidad privada.

En su intervención, Fernández Vilanova ha apostado por un aumento de las plantillas y, en concreto, ha señalado que "con una inversión de veinte millones de euros se podría reforzar sensiblemente el sistema sanitario aprovechando plazas vacantes y creando nuevas".

"Usted no se ha enterado. ¡Está en los mundo de Yupi", ha contestado Del Busto, que ha indicado que el problema está en la falta "absoluta de profesionales sanitarios en el país".

Ha criticado al diputado de Podemos por "insultar sistemáticamente a él y a todo el sistema sanitario asturiano, incluso tratándoles de corruptos".

"Las bolsas de demandantes de empleo están vacías", ha afirmado Del Busto tras una pregunta realizada por el diputado del PP Carlos José Suárez Alonso sobre cuál está siendo el criterio del SESPA para no conceder la prorroga en la prestación de servicios del personal que se jubila obligatoriamente a los 65 años.

Suárez ha dicho que muchos de los profesionales que alcanzan la jubilación se están encontrando con la negativa a poder seguir ejerciendo su profesión cuando en la Consejería se habla de falta de personal, y ha acusado al consejero de preferir una masa de eventuales que fijo para "poderla manejar más fácilmente".

En este sentido, Del Busto ha replicado que la primera respuesta a la prolongación de la vida laboral es negativa a no ser que se tate de "un profesional que verdaderamente mantenga una actividad extraordinaria que nadie pueda cumplir".

Por último, ha asegurado que las listas de demandantes de empleo son públicas y las conocen los sindicatos y "son imposibles de saltar".